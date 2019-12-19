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تأهلت منتخبات كرواتيا واليابان والولايات المتحدة ومونتينيغرو الى الدور الرئيسي (دور الثمانية) في بطولة العالم للشباب (تحت 20 سنة) لكرة الماء الجارية على مجمع سمو الشيخ ناصر المحمد للالعاب المائية. وجاء هذا التأهل بعد فوز منتخب كرواتيا على نيوزلندا 15- 6 فيما فاز منتخب مونتينيغرو على هنغاريا 15- 14 بعد مباراة قوية.

وفاز المنتخب الاميركي على المنتخب الكندي في دربي اميركي شمالي بنتيجة 12- 6 فيما حققت اليابان انجازا آسيويا مهما بتأهلها لهذا الدور بعد فوزها الصعب على استراليا 11- 10. وخسر منتخب الكويت لكرة الماء اولى مبارياته في مرحلة تصنيف المراكز من 13 إلى 20 أمام نظيره الروسي بنتيجة 17 هدفا مقابل 7. وسجل اهداف الكويت محمد أشكناني (3 أهداف) ومبارك دشتي وعبدالرحمن الوزان وسعود العتيبي وعبدالله جاسم (هدف واحد لكل منهم) لينتقل الازرق للعب على المراكز من 17 إلى 20. وفي باقي مواجهات هذه المرحلة حقق منتخب مصر الفوز الاول له بالبطولة على حساب ايران بنتيجة 11-7 كما فاز الصين على اوزبكستان 18-10 وجنوب إفريقيا على البرازيل 7-6. وفي ختام مباريات الأول من أمس اكد امين سر الاتحاد الكويتي للسباحة ثامر الشمروخ للصحفيين ان النجاح الكبير للبطولة تنظيميا جاء بفضل الدعم الكبير للهيئة العامة للرياضة للجنة المنظمة منوها بدور نائب المدير العام لقطاع الانشاءات بالهيئة الشيخ حمود المبارك بمتابعة المنشأة التي تستضيف البطولة. وقال الشمروخ ان الاتحاد عمل بروح الاسرة الواحدة للاعداد للبطولة التي ظهرت بمستوى فني متميز اضافة الى نجاحها التنظيمي مثمنا جهود وزارات الداخلية والصحة والاعلام والبلدية ما اسهم بتذليل كل العقبات امام اللجنة. وأكد ان الاتحاد سيبدأ بالاعداد لتنظيم والمشاركة بمنافسات دورة الالعاب الخليجية ضمن لعبة السباحة التي ستقام في البلاد في ابريل المقبل مؤكدا ان الاتحاد سيسعى جاهدا لتطوير جميع العابه وهي السباحة والغطس اضافة الى كرة الماء.

