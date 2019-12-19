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كشف لقاء القادسية مع الشباب الذي انتهى بالتعادل 1-1 اول من امس في ختام الجولة السابعة للدوري الممتاز مدى سوء الحالة التي وصل لها الاصفر ليتراجع الى المركز الثالث متساويا مع كاظمة بنفس الرصيد 13 نقطة لكن فارق الاهداف لصالحه. وماقدمه الأصفر من مستوى يظهر انه لم يعد قادراً على مواصلة مشوار المنافسة على البطولات وليس فقط في الدوري، فلايعقل ان فريقاً يريد ان ينافس على الالقاب وهو يتعامل مع المباريات التي يخوضها بطريقة «حبة فوق وحبة تحت» فهذا يبرهن على ان العلة كبيرة ولاتكمن في موقع واحد وانما الكل يتحمل مسؤوليته.

فاحراز لقب السوبر لايعني ان الفريق لديه القدرة على الثبات او الاستمرارية في المنافسة فمباريات نهائي الكوؤس ليس مقياسا على كفاءة اي فريق وبالتالي ان الاصفر عندما حقق اللقب فلم يقدم المستوى المقنع وساعده على ذلك ان خصمه الابيض هو الاخر كان يعاني من هبوط مستواه ولذلك ان حالة عدم الاستقرار في الاداء صاحبت الاصفر في مباراته امام الشباب وساهم بذلك تواضع قدرات وفكر المدرب الاسباني فرانكو بابلو الذي يثبت من مباراة لاخرى بأنه فقير من الجانب التدريبي من خلال اختياره للتشكيلة والتغييرات التي يجريها على الفريق اثناء سير المباراة وكما انه دائما مايقف عاجزا امام الاخطاء التي تحدث من قبل اللاعبين وليس لديه روح المغامرة والتنويع في اللعب حيث اصبح نهجه واضحا للكل من خلال الاعتماد على بدر المطوع وينزل للخلف ليبدأ باللعب أو تمرير الكرات في الوسط ما بين اللاعبين لدرجة الاسراف والمبالغة بها دون ان يكون هناك سرعة في التحويل السريع للمهاجمين وضرب الدفاعات عبر الكرات السريعة والبينية بالذات انه يمتلك نوعية من اللاعبين الشباب الذين باستطاعتهم ان يقوموا بمثل هذه الواجبات.

والادهى من كل ذلك انه مازال يصر على اللاعبين الكبار وندرك جيدا ان اصحاب الخبرة تواجدهم ضروري مع اي فريق هذا اذا كان مايسمى بالخبرة مستواه وامكاناته تخدم الفريق الا ان في صفوف القادسية يحدث العكس هناك اصحاب الخبرة الكبار بالسن منهم من انتهت صلاحياته تماما ولم يعد قادر على العطاء منهم صالح الشيخ وعامر معتوق وفهد الانصاري وضاري سعيد فلا يعقل ان مثل هؤلاء اللاعبين يكون لهم تواجد في التشكيلة الاساسية وهم من مباراة لاخرى لايقدمون اي جديد او اضافة.

كما ان تقديم مستوى جيد في مباراة وهبوطه في الاخرى دليل على ان «الكبر» سبب في ذلك.ولاشك ان هذا يتحمله الجهاز الاداري فمن غير المنطق ان لايكون له رأي فيما يحدث ولايعني ان يفرض عليه املاءات ويحدد اسماء معينة ولكن عليه ان يوضح لها «القادسية غير» لايمكن ان يكون بهذا الشكل وعموما استمرار التعامل بتلك العقلية دون اي تدخل جراحي فني ودون العمل على تجديد الدماء والشعور بالمسؤولية ومعرفة قيمة الفانيلة الصفراء فلن يستطيع الاصفر ان يكون له اي دور في المنافسة على الدوري او البطولات الاخرى فهو يسير نحو الهاوية ولن يشفع له التغني بالماضي اذا لم تكن هناك وقفة شجاعة من الادارة واللاعبين ومحاسبة الذات قبل القاء اللوم على الاخرين.

