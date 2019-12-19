محلية

شاهدت بالأمس القريب مباراة قبل النهائي بين فريق الهلال السعودي وفلامنغو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية على قناة رياضية مشهورة وتفاجأت في تعليق معلق المباراة وبعض المحللين يصرون بأن نادي الهلال كان هو الأفضل استحواذا على الكرة في حين وضعت احصاءات المباراة من بدايتها إلى نهايتها باستحواذ الفريق البرازيلي والتي انتهت بفوز فلامنغو بالمباراة بعد عرض رائع كان الهلال ندا قويا ولكنه لم يستطع مجاراة لاعبي فلامنغو من حيث الأداء و التكتيك.

فكيف يمكن ان تكون هذه القناة بهذه القوة في تحليل مباريات هذه البطولة وغيرها وان يتحيزوا للهلال من غير أي منطق فني (انا هلالي متعصب)، للأسف عندما تغيب الرقابة الفنية والإعلامية لبعض المحللين (المذيع والمحللون الخليجون) فياريت تراجعوا معهم ماذا قالوا وما نتائج الاحصاءات التي سجلت بشكل دقيق، للأسف اننا نحلل بعواطفنا وليس بأعيننا وعقولنا. ومن يعلم عندما يلعب محمد صلاح مع ليفربول ماذا سيكون تعليق مذيعي هذه المباراة، المجاملة للاعبين ام للدولة ام أنها قلة خبره؟

لن ازيد في هذا الموضوع لأننا يجب الآن ان نحول شاشاتنا إلى القنوات التي تعلق بلغات اخرى وليس باللغة العربية حتى لا نغلق التلفزيون .... هذا رأي.

والله من وراء القصد.

