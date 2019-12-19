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قال مدرب الشباب خالد الزنكي إن تأجيل الشوط الثاني من مباراة فريقه مع القادسية التي انتهت بالتعادل 1-1، كان من صالح فريقه «الذي خطف نقطة ثمينة من أحد المنافسين على اللقب».

وتسببت الأمطار في تأجيل الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم الأحد الماضي بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1، واستكمل الشوط الثاني اول من أمس لكن النتيجة استمرت على حالها ليرفع الشباب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، والقادسية إلى 13 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

وأضاف الزنكي أن محترفي الفريق وصلوا في نفس يوم المباراة، لكنهم شاركوا رغم الإرهاق، مشيراً إلى أن الشباب قدم مباراة جيدة وسنحت له أكثر من فرصة لتحقيق الفوز.

وتابع: «وضعنا خطة من أجل إغلاق المنافذ أمام القادسية، وكنا ندرك أن المنافس يفتقد إلى رأس الحربة الذي يجيد ضربات الرأس، وأعتقد أننا نجحنا في الحد من خطورة القادسية مع اعتمادنا على الهجمات المرتدة».

وذكر إن طموح الفريق في الوقت الحالي هو مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق مركز متقدم، مع محاولة المنافسة على مسابقات الكؤوس، موضحاً: «في الموسم الماضي عانينا كثيراً وكنا ننافس للهروب من المراكز المؤدية إلى الدرجة الأولى، لكننا تعاهدنا بتقديم صورة أفضل هذا الموسم وهو ما تحقق لحد الآن».

ونوّه إلى صعوبة المباراة المقبلة أمام الساحل في الجولة الثامنة، مؤكداً أن مباريات الشباب أمام الساحل غالباً ما تكون صعبة ومثيرة، وقال بأن فريقه مستعد للمباراة ولا يعاني من أي غيابات باستثناء المهاجم البرازيلي دوغلاس.

