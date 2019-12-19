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يتطلع النصر والتضامن إلى التعويض عندما يلتقيان اليوم في «دربي الفروانية» في 04:05 مساءً على ستاد ناصر العصيمي بنادي خيطان في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الممتاز. ويحتل التضامن المركز السابع برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثامن.

ويمثل لقاء اليوم أهمية كبيرة للفريقين من أجل الهروب من منطقة القاع التي تضم العربي التاسع صاحب النقاط الست واليرموك الأخير بنقاطه الثلاثة. ويدرك الفريقان جيداً الخسارة في لقاء اليوم قد تعني التراجع إلى أحد مراكز الهبوط إلى الدرجة الأولى في حال فوز العربي على اليرموك في اللقاء الذي يجمعهما غداً في الجولة ذاتها.

التضامن الذي يقوده الصربي زيلكو ماركوف قادم من خسارة أمام كاظمة 1-3 في الجولة الماضية، رغم أن الفريق قدم أداءً جيداً في تلك المباراة، في المقابل، خسر النصر أمام العربي بهدف دون رد ليسمح لمنافسه بتحقيق فوزه الأول في المسابقة ومعادلته في عدد النقاط. ولم يظهر النصر الذي يقوده التونسي لطفي رحيم بالصورة المتوقعة رغم التعاقد مع الدولي السابق عبدالعزيز المشعان والنجم السعودي تيسير الجاسم، وسجل النصر انتصاراً وحيداً مقابل تعادلين و4 هزائم في الجولات السبع.

وتستكمل الجولة غداً بلقاءي الساحل مع الشباب والعربي مع اليرموك، على أن تختتم السبت بمواجهتين قويتين تجمع الأولى القادسية مع كاظمة، ويلتقي في الثانية الكويت مع السالمية.

