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تغلب الكويت على العربي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب التضامن ضمن الجولة العاشرة من دوري الشباب (تحت 20 عاماً). وواصل الأبيض صدارته للمسابقة بعد أن رفع رصيده 25 نقطة بفارق نقطتين عن كاظمة الثاني الذي سحق برقان بنتيجة 9-0 على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة ذاتها. وظل العربي على رصيده السابق بـ 12 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وحقق خيطان انتصارًا ثميناً بتغلبه على الجهراء بهدف دون رد ليرفع الأول رصيده إلى 18 نقطة بينما تجمد رصيد الجهراء عند 16 نقطة. كما رفع النصر والتضامن رصيدهما إلى 19 نقطة في المركز الثالث بعد فوز الأول على الفحيحيل 4-1، والثاني على الصليبخات 2-1. كما شهدت الجولة ذاتها فوز الساحل على اليرموك 5-1 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد اليرموك عند 6 نقاط.

