محلية

أعلنت رئيسة مجلس إدارة نادي الفروسية الرياضي الشيخة حصة الفهد أن النادي سينظم يومي الجمعة والسبت المقبلين بطولته الكبرى في القفز على الحواجز بمشاركة نحو 500 فارس وفارسة، على ان تقام البطولة لجميع الفئات وعلى ارتفاعات مختلفة من 70 سم وحتى 140 سم.

وأوضحت الشيخة حصة أن مجموع الجوائز التي رصدها النادي للبطولة ستبلغ 12 ألف دينار، مؤكدة في هذا الجانب حرص النادي على إنجاح هذه البطولة وتوفير البيئة التنافسية المثالية للفرسان والفارسات من أجل مواصلة التألق والنجاح، ومنوهة بأن النادي نظم يوم أمس الأربعاء شوطاً للناشئين والناشئات تحت 16 سنة بمشاركة 30 فارساً وفارسة من مواليد 1992 وحتى 2004 سيتأهل من خلاله صاحب المركز الأول إلى بطولة آسيا للناشئين 2020.

وأشارت الشيخة حصة إلى المشاركة الواسعة في بطولة النادي الكبرى، مضيفة إن هذا الأمر يتطلب دعماً لأنشطة النادي، داعية في هذا الخصوص الشركات والمؤسسات الخاصة إلى دعم الفرسان والفارسات ورياضة القفز بشكل عام بعد الإقبال الكبير على ممارستها من قبل جيل الشباب.

ودعت الشيخة حصة عشاق رياضة القفز إلى الحضور إلى ميدان القفز في النادي يومي الجمعة والسبت للاستمتاع بأجواء التنافس في هذه الرياضة النبيلة والأصيلة.

