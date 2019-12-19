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واشنطن- أ.ف.ب: اجرى مجلس النواب الأميركي امس جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق اجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، في خطوة باتجاه أن يصبح ثالث رئيس يتم عزله في الولايات المتحدة. وعشية التصويت، قال ترامب انه يتعرض الى «محاولة انقلاب» ومحاكمة كيدية. وفي رسالة استثنائية من ست صفحات، قال ترامب مخاطبًا رئيسة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون نانسي بيلوسي «التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس».

وجاءت الرسالة بعد دقائق فقط من اعلان بيلوسي أن المجلس سيصوت. وقالت بيلوسي في رسالة الى أعضاء الكونغرس الديموقراطيين «مجلس النواب سيمارس احدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوت لاقرار مادتي العزل ضد رئيس الولايات المتحدة». وأضافت «في هذه اللحظة التي تعمها الصلوات في تاريخ أمتنا علينا احترام قسمنا بدعم وحماية دستورنا من جميع الأعداء في الخارج والداخل».

واندلعت تظاهرات مؤيدة لعزل ترامب في عدة مدن بينها نيويورك وبوسطن ونيو أورلينز ولوس أنجليس. ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات موجهة للكونغرس على غرار «تخلصوا من ترامب» و«احموا ديموقراطيتنا» وتمنت احدى اللافتات للمتظاهرين «happy impeachment» (عزلاً سعيدا) في اشارة الى اقتراب عطلة عيد الميلاد

واتُهم ترامب بمحاولة الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن.واتٌهم كذلك بعرقلة الكونغرس من خلال رفضه التعاون مع التحقيق الرامي لعزله، اذ منع موظفين من الادلاء بشهاداتهم ورفض تقديم وثائق كأدلة. ولم يكن هناك شك في أن مجلس النواب الذي يشكل الديموقراطيون غالبية أعضائه سيقر التهمتين اللتين تعرفا بـ«مادتي العزل». وستحال بعد ذلك القضية الى مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تبدأ محاكمة ترامب في يناير. وهنا يتوقع أن تتم تبرئته نظراً لهيمنة الجمهوريين على هذا المجلس.

ورغم هذه النتيجة المرجحة صب ترامب جل غضبه في الرسالة التي وجهها الى بيلوسي، اذ لم يتوان عن الدفاع عن سجله ومهاجمة الديموقراطيين. وفي الرسالة اتهم ترامب السياسية الديموقراطية المخضرمة بـ«خرق ولائها للدستور» واعلان «حرب مفتوحة ضد الديموقراطية الأميركية». وكرر اصراره على أن القضية ضده «خدعة» و«ظلم جسيم»، مشدداً على أن الديموقراطيين مدفوعون لعزله بفعل «ممثليكم (في الكونغرس) المضطربين والراديكاليين من اليسار المتطرف».

وفي رد فعلها على الرسالة، وصفتها بيلوسي بأنها «مريضة حقًا».واستمرت جلسة أمس ست ساعات بينما جرى التصويت في وقت متأخر بعد الظهر أو خلال الليل (فجر اليوم بتوقيت الكويت).

وتوجه ترامب الى باتل كريك وهي مدينة في ولاية ميشيغان غير المحسوبة على أي الحزبين من أجل تجمع انتخابي. وباستثناء عضوين فقط يبدو أن جميع أعضاء الكونغرس الديموقراطيين (235) على استعداد لاتخاذ موقف موحد في التصويت لصالح اقرار مادتي عزل الرئيس.

