عربيات ودوليات

الأمم المتحدة- الوكالات: ناشد الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي روسيا عدم الاعتراض على تمديد العمل بالآلية المعتمدة لايصال المساعدات الانسانية الى سورية عبر الحدود وخطوط الجبهة، في حين تريد موسكو تقليل هذه المساعدات بقوة. وقالت الدول العشر (الكويت وبلجيكا وألمانيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج وغينيا الاستوائية والبيرو وبولندا) في بيان تلي في مقر الأمم المتحدة ان «عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية». وأضاف البيان «انها مسؤولية مشتركة لمجلس الأمن وندعو جميع أعضائه الى البقاء متحدين بشأن هذه القضية الانسانية البحتة». وحذرت الدول العشر من أنه «لايوجد بديل لهذه الآلية في الوقت الراهن، كما قالت الأمم المتحدة مرات عدة».

ويجري الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي منذ أيام عدة مفاوضات بشأن مشروع قرار شاركت في صياغته الكويت وألمانيا وبلجيكا لتمديد العمل لمدة عام بالآلية المعتمدة منذ 2014 لايصال المساعدات الانسانية لنحو 4 ملايين سوري عبر الحدود وخطوط الجبهة في سورية. وهذه الآلية التي تسمح بايصال المساعدات عبر نقاط لايسيطر عليها النظام السوري ينتهي مفعولها 10 يناير وتعارض روسيا تمديد العمل بها لأن موسكو تسعي لتعزيز سيطرة النظام السوري على البلاد. وعندما سئل مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عما اذا كانت روسيا ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار المقدم من بلجيكا والكويت وألمانيا، وصف المندوب مشروع القرار بأنه «غير مقبول ولا تتوفر له مقومات البقاء». وقال للصحافيين «اذا لم تمر مسودتنا، فهذا سيعني أن الآلية التي اقترحنا تمديدها لن يتم تمديدها».

واستخدمت روسيا حق النقض ضد 13 قرارا لمجلس الأمن الدولي منذ أن بدأ الرئيس السوري بشار الأسد حملة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عام 2011، والتي أدت الى حرب أهلية.

وتستخدم حاليا لايصال المساعدات أربع نقاط عبور اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الاردن وواحدة عبر العراق، وتتم مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا في تل أبيض. وتظهر نقطة العبور الجديدة هذه في مشروع القرار الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلفة الشق الانساني من الملف السوري والتي تسعى لتجديد التفويض الأممي لمدة عام وأفاد دبلوماسيون أن دائرة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة تؤيد هذا التمديد مع ازدياد الحاجة اليه في ضوء الهجوم العسكري التركي في شمال سورية. لكن دبلوماسيين أفادوا أن روسيا عرضت الاثنين على شركائها في مجلس الأمن مشروع قرار مضاداً. وموسكو، التي تعتبر أن الوضع الميداني تغير مع استعادة النظام السوري السيطرة على مزيد من الأراضي، تقترح في مشروع قرارها الغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية بدلاً من اضافة نقطة خامسة. والمعبران اللذان تريد روسيا اغلاقهما هما معبر اليعربية، على الحدود بين سورية والعراق، ومعبر الرمثا بين سورية والأردن. كما تقترح موسكو تجديد القرار لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من سنة.

