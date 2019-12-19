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واشنطن – الوكالات: صدق مجلس الشيوخ الأميركي ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020 على قانون «سيزر» لحماية المدنيين في سورية، الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه. ويفوض القانون الذي اقر بعد سنوات من الرفض بسبب خلافات حزبية اميركية الادارة بفرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الرئيس السوري بشار الأسد وكل من يدعمه، على خلفية ارتكاب جرائم بحق المدنيين. كما يتيح التشريع فرض عقوبات على هيئات روسية وايرانية توفر دعما ماليا وماديا وتكنولوجيا لقطاعات الطاقة والدفاع والبناء السورية، أو أي جهات تسهم في اعادة الاعمار.

وصوت لصالح الموازنة 86 عضوا مقابل اعتراض ثمانية أعضاء ومن المقرر أن ترسل الموازنة للرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليها لتصبح قانونا نافذا.

ويدخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأميركية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار التي أقرها مجلس الشيوخ، بعد أسابيع من المفاوضات.

وكان مجلس النواب الأميركي صادق على قانون «سيزر» (قيصر) في 15 نوفمبر 2016 بأغلبية ساحقة ويفرض القانون عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا. وسيحال القانون الى الرئيس الأميركي لاجازته، ومن المفروض أن تنتهي صلاحيته في حال اعتماده في 31 ديسمبر 2021. وأطلق على التشريع الأميركي «قانون قيصر» لحماية المدنيين السوريين على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب، ووثق ونشر أكثر من خمسين ألف صورة لعمليات تعذيب وقتل للمدنيين السوريين.

والتحق «القيصر» بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سورية، وتأكد من مصداقية الصور.

وتلحظ ميزانية الدفاع الاميركية خصوصا استحداث «قوة فضائية».ومن المفترض أن يوقع الرئيس دونالد ترامب، صاحب فكرة استحداث هذه القوة على القانون كي يدخل حيز التنفيذ.

وينص قانون الموازنة على انشاء «قوة فضائية» تصبح الفرع السادس للقوات المسلحة الأميركية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل. وسيقود هذه القوة «رئيس العمليات الفضائية» الذي سيكون تحت امرة وزير سلاح الجو ولم يرصد القانون أي تمويل اضافي في الوقت الحالي لأن «قيادة الفضاء» التي يريد ترامب استحداثها لاتزال قيد الانشاء وبحسب القانون فان الانفاق العسكري الأميركي خلال السنة المالية 2020 التي بدأت في أكتوبر يبلغ 738 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضي.

