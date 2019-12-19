عربيات ودوليات

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 10 توصيات في ختام أعمال «منتدى شباب العالم» في نسخته الثالثة الذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 لـ17 ديسمبر الحالي، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب وشابة من مختلف دول العالم.

ووجه الرئيس السيسي في توصياته ادارة المنتدى باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم، وكلف الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بالبدء في اجراءات انشاء مركز اقليمي للذكاء الاصطناعي للارتقاء بأساليب استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واعادة بناء القدرات للتغلب على التحولات المتوقعة في سوق العمل.

وطالب السيسي ادارة المنتدى باطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوى شباب العالم تستند لاختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة والتفكير في سبل تحقيقه، كما وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وادارة المنتدى باطلاق مبادرة بعنوان «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

ودعا الى تدشين حملة «100 كلمة» حول السلام على موقع المنتدى لتعزيز ودعم قيم السلام حول العالم، وقيام ادارة المنتدى بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل على اطلاق ملتقى شباب المتوسط لمعالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط ودعم أفضل الأفكار والتجارب لشباب المنطقة، مع بحث امكانية انشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم بمدينة العلمين الجديدة.

ووجه الرئيس المصري بتبني منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2020 لاستراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة وتحقيق الاستفادة من جميع مجالاتها، وكلف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، من خلال مؤسسة النصب التذكاري لاحياء الانسانية بانشاء مركز دولي يهدف لدمج الشباب والفئات المتضررة في برامج اعادة اعمار الدول فيما بعد النزاعات ومساعدة الدول المتضررة بالاضافة لدمج المجتمع المدني في بناء المجتمعات.

وكلف الرئيس السيسي وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات الدولية والأفريقية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأفريقية وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الانتاج الزراعي ورفع درجة الوعي في المجتمعات الأفريقية للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقليل الفاقد منها.

كما كلف الرئيس السيسي ادارة المنتدى بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري بتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهري واحد وتنفيذ ورش عمل عن الأمن الغذائي في ظل ندرة المياه.

وقال الرئيس السيسي ان ايمانه بالشباب كان راسخاً لا يتزعزع فهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير، فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم ولعل تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر على تحويل الأحلام الى واقع مؤثر يتخطى كل حدود الممكن.

ووجه السيسي حديثه لقادة العالم: «استمعوا لشبابكم وأعطوهم مفاتيح القيادة».

