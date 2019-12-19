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القاهرة – الوكالات: قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ان التنمية عامل مهم في تجفيف منابع الارهاب ومنع استقطاب الشباب من قبل التنظيمات الارهابية.

وأوضح مدبولي، خلال مقابلة خاصة مع قناة «سكاي نيوز عربية» على هامش منتدى شباب العالم الذي اختتم فعالياته في شرم الشيخ، أن مصر نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال الفترة الماضية.

وأشار الى أن «أحد أهم أركان تشكيل عقيدة الفكر الارهابي هو الظروف القاسية وعدم توفر فرص عمل، وذلك لاستقطاب الشباب، وهذا ما نجحت مصر خلال الفترة الماضية في القضاء عليه».

وعن البرنامج الاقتصادي لمصر، تحدث مدبولي قائلا: «أي دولة تقوم بعمل برنامج اصلاح اقتصادي يكون بدايته أعباء اقتصادية يتحملها المواطن والدولة».

وأضاف «برنامج مصر للاصلاح الاقتصادي يعد من أنجح البرامج على مستوى العالم»، مضيفا أن مصر قامت بالتوازي بانشاء برنامج آخر للحماية الاجتماعية وهذا قلل من تداعيات البرنامج الاقتصادي على المواطن، مثل هيكلة الأجور وبرنامج «تكافل وكرامة» والاسكان الاجتماعي وحل مشكلة العشوائيات ودعم السلع والتأمين الصحي.

وأكد مدبولي أن مصر نجحت في الفترة الماضية في دعم المواطن المصري من خلال عدد من البرامج الصحية، مشيرا الى أن موازنة الدولة حققت للمرة الأولى في تاريخ مصر فائضا أوليا.

ولفت الى أن الدولة المصرية من خلال مبادرات كثيرة شهدت تراجعا ملحوظا في أسعار السلع الاستهلاكية، مضيفا أن المشروعات الكبيرة التي تم تدشينها في الفترة الأخيرة ساعدت بشكل كبير في خفض معدلات البطالة.

وأشار رئيس وزراء مصر الى أن الحكومة المصرية تعمل الآن على توجيه بعض المشروعات الكبيرة في المحافظات المختلفة، من أجل التوزيع العادل لمستوى الخدمات والمشروعات في الدولة.

وعن العاصمة الادارية الجديدة، قال رئيس الحكومة المصرية ان هناك اتجاها لتطوير مدينة القاهرة لاستعادة رونقها القديم، نافيا أن الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة هو بمثابة اهمال للعاصمة.

