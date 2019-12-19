عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: كثفت الكتل السياسية اللبنانية اتصالاتها بعيدا عن وسائل الإعلام، امس وذلك قبيل انطلاق الاستشارات النيابية اليوم برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة.

ويشهد لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر الماضي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط غضب من إخفاق الحكومة في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990. ومن المقرر أن يعقد عون، اليوم أولى جلسات الاستشارات النيابية الملزمة حسب الدستور مع الكتل السياسية في قصر بعبدا، من أجل اختيار رئيس للحكومة.ش وبينما قد تعيد الاستشارات النيابية تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة، فإنه من المرجح أيضا أن تتم تسمية شخصية تحظى بتوافق الأحزاب الرئيسية للقيام بالمهمة.

ووسط ضبابية المشهد لم تستبعد مصادر وزارية إمكانية تأجيل الاستشارات النيابية للمرة الثالثة، في ظل تعثر الحريري بالحصول على غطاء من الكتل النيابية المسيحية الرئيسية في البرلمان، وعدم التوجه لتسمية شخصية بديلة. الى ذلك وصل مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى لبنان للوقوف على آخر مستجدات المشهد السياسي. وتتزامن التطورات السياسية مع تحركات مستمرة في الساحات، احتجاجا على المماطلة السياسية، ومساعي إعادة إنتاج حكومة مماثلة للحكومة السابقة، وعدم الاستجابة لمطالب المحتجين.

وعلى الصعيد الامني شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، فجر امس أعمال شغب حيث أقدم مجهولون على إحراق شجرة الميلاد في المدينة، والاعتداء على غرفة أمن منزل مفتي طرابلس والشمال. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن عددا من المجهولين أقدموا على إحراق شجرة الميلاد عند منطقة دوار النيني وسط مدينة طرابلس كذلك قاموا فجرا بتحطيم محتويات غرفة أمن منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار،ثم عمدوا إلى إحراقها، وقد حضرت على الفور الأجهزة الأمنية ونفذت انتشارا واسعا في محيط المنزل. وتمكن الجيش بعد ساعات قليلة من توقيف 4 أشخاص يشتبه في قيامهم بهذه الأعمال. واستنكرت القيادات السياسية والدينية في المدينة «هذا العمل المرفوض» معتبرة أن إحراق الشجرة لأول مرة منذ 9 أعوام يهدف بشكل واضح إلى إعادة الخطاب الطائفي وتشويه صورة طرابلس».

