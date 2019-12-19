عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلن رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، أن حكومته ستستمر بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وذكر عبد المهدي في كلمة متلفزة انه «لا يمكن تصور وجود فراغ إداري أو سياسي أو أمني أو حكومي، والشيء المفرح بأن هناك سياقات لتشكيل الحكومة الجديدة وتمكينها خلال 30 يوما لاختيار مجلس الوزراء، والتشاور مستمر مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن» وأضاف أن «رسالة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية تفتح الطريق الصحيح لاختيار رئيس الوزراء الذي قد يكون خلال الأيام أو الساعات المقبلة».

وأشار إلى أن «كتاب مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية قد حدد الكتلة الأكبر التي اختارت رئيس الوزراء في عام 2018 والتي على أساسها تشكلت هذه الحكومة، ورئيس الجمهورية لديه طريق واضح بالاتصال مع الكتل وحساب الأعداد وتشكيل رقم واضح لمعرفة الكتلة الأكبر، لتكليف مرشح من هذه الكتل وهذه هي المهمة الدستورية». وتابع عبد المهدي «إذا ما رشح رئيس وزراء وتمكن من تشكيل حكومته، سنساعده في كل ما نستطيع سواء بالاستماع للجمهور أو الانسجام مع السياقات القانونية، وسنساعد الحكومة المقبلة والموازنة جاهزة وستسلم إلى الحكومة الجديدة لتقديمها بشكل مباشر».

في غضون ذلك شهدت ساحات التظاهر في العاصمة العراقية، وبعض المحافظات الجنوبية احتجاجا ضد ترشيح اسم وزير التعليم قصي السهيل، لرئاسة الحكومة.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن «تحالف البناء» أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء. يأتي هذا في وقت من المقرر أن تنتهي، اليوم المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة. بدوره لمّح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، (لذي أعلن سابقاً أن كتلته النيابية «سائرون» لن تشارك في الحكومة، ولن ترشح أحداً لرئاستها، بل ستترك الأمر بيد الشعب إلى رفضه اسم السهيل، قائلاً في تغريدة «المجرب لا يجرب».

ويواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، جراء الضغط الشعبي على ضرورة المجيء بشخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عاما.

الى ذلك قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، إن عدد القتلى ارتفع منذ بدء الاحتجاجات في أوائل أكتوبر الماضي إلى 475 قتيلًا على الأقل، فيما أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن إصابة نحو 27 ألف شخص.

