عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: تعرّضت مواقع الكترونية رسمية لوزارات عراقية، بينها الدفاع والداخلية ورئاسة الوزراء، لاختراق مجهولين فجر امس ووضعوا عليها عبارة تقول: «لا تناموا الليلة فستصعقكم الصاعقة». وبدأت عملية الاختراق فجر امس بحسب وسائل اعلام عراقية وشمل اختراق هذه المواقع نشر معلومات حساسة ومراسلات تم سحبها من مواقع إلكترونية حكومية.

وبعث المخترق برسالة تقول «أعداء الحياة..لاتناموا الليلة فسوف تصعقكم الصاعقة، الإعلاميون لا تناموا الليلة فلو كنتم وطنيين غطوا ما سيحدث» مضيفًا «رسالة من قلب الوطن نحن أكبر من كل هذه المحن».

ووجّه الهاكرز رسالة بالأسماء إلى العاملين في الشركة العامة للإعلام والاتصالات في وزارة الاتصالات، يتهمهم بتورطهم في قتل العراقيين وأشار الى انه حصل على 15 GB نسخة احتياطية من مراسلات وزارة النفط الرسمية و8 GB من وزارة الدفاع، و17 GB من وزارة الداخلية.

