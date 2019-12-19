عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: تعتزم وزارة الخارجية الأميركية تقليص عدد موظفيها في العراق بشكل كبير، وفقاً لمذكرة أرسلت إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقالت شبكة «سي إن إن» ان هذه الوثيقة، المؤرخة في 6 ديسمبر والتي أرسلها مساعد وزيرة الشؤون التشريعية، ماري إليزابيث تايلور، إلى رئيس اللجنة، جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، تحدد الخطوط العريضة لخطط خفض مستويات التوظيف في البعثة الأميركية بالعراق بنسبة 28% بحلول نهاية مايو 2020 كما ستشمل التخفيضات موظفي وزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

إلى ذلك تقوم الإدارة بالتأكد من أن أي تخفيض لعدد الموظفين سيسمح للبعثة في العراق بأن تواصل تحقيق أهدافها الأساسية.

وتقوم برصد ومراقبة كافية للبرامج. وستستمر هذه المهام من قبل موظفين في العراق، وفي بعض الحالات من قبل موظفين موجودين في «وظائف أخرى».

