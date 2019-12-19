عربيات ودوليات

طهران- واشنطن- «كونا»- أ. ف. ب: أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني امس استمرار بلاده في خفض تعهداتها النووية اذا ما استمرت اوروبا في «عدم تنفيذ التزاماتها». ونقلت وكالة انباء «فارس» الايرانية عن شمخاني قوله خلال لقائه أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف بطهران «سنضطر لاتخاذ خطوات قادمة لإيجاد التوازن في تعهداتنا النووية في حال استمرت اوروبا في عدم تنفيذ التزاماتها».

واعرب شمخاني عن تقديره لمواقف روسيا «المبدئية» في مواجهة الاجراءات الاميركية تجاه الاتفاق النووي ودعم قرار طهران خفض التزاماتها النووية. من جهة أخرى، اعتبر شمخاني المشاركة «الفاعلة» للدول الأخرى في المؤتمر الأمني الإقليمي حول افغانستان بطهران «مؤشرا على التزامها القوي وارادتها الحازمة على استثمار قدراتها المحلية بهدف الحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما في المنطقة». واضاف ان تواصل التعاون الجماعي الإقليمي من شأنه أن يضمن السلام والاستقرار والتصدي «للأعداء»، مؤكدا ضرورة مواصلة التعاون بين طهران وموسكو لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه، اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بارتروشيف استمرار عقد مؤتمر حوار الامن الاقليمي بمبادرة من ايران مؤشرا على شعور دول المنطقة بالمسؤولية بهدف التعاون في مجال تحقيق السلام والاستقرار. وفيما يخص الاتفاق النووي قال ان «الحفاظ على الاتفاق النووي يتطلب أن تتمتع ايران بحقوقها القانونية مع تنفيذ الدول الأخرى التزاماتها بشكل دقيق».وتوصلت ايران مع دول مجموعة «5+1» التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا منتصف عام 2015 لاتفاق شامل ينهي ازمة استمرت نحو 12 عاما. ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي الا ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في مايو 2018 واعاد فرض سلسلة من العقوبات المالية والمصرفية والنفطية ضد ايران. وفي هذا السياق اتهمت وزارة العدل الأميركية مواطنا اندونيسيا بانتهاك العقوبات على ايران عبر تزويد شركة «ماهان» الايرانية للطيران المدرجة على القائمة الأميركية السوداء، طائرات جديدة ومجددة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات. وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها الوزارة إلى محكمة فدرالية في واشنطن أن سونكارو كونتجورو، رئيس شركة «بي تي ام اس ايرو سبورت» صدر قطع طائرات أميركية الصنع إلى طيران ماهان في انتهاك للعقوبات في الفترة بين 2011 و2018. كما قام كونتجورو بشحن قطع طائرات إلى الولايات المتحدة لإصلاحها وبعد ذلك أعاد شحنها إلى ايران، بحسب اللائحة.

