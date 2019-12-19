عربيات ودوليات

طهران- «كونا»: حذر مسؤول ايراني امس من مغبة نقل عناصر تنظيم «داعش» من العراق وسورية الى افغانستان. وقال امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني في مؤتمر «الحوار الأمني الاقليمي حول افغانستان» المنعقد بطهران ان «احد الهواجس الأمنية الموجودة حاليا هو مسألة نقل العناصر المهزومة لهذا التنظيم الى افغانستان بهدف إعادة تنظيمها والاستفادة منها داخل هذا البلد وجيرانه». واضاف شمخاني «نسعى من خلال هذا الاجتماع لتبادل وجهات النظر وتحليل مختلف جوانب الأزمة الافغانية والتوصل الى حلول عملية لتعزيز التعاون الأمني الجماعي ومواجهة التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في افغانستان والدول المجاورة لها».واضاف «ليس لدينا حل سوى التصدي لهذه التهديدات من خلال التعاون والتنسيق والفهم الصحيح لجذور نشأتها والترويج لها» معتبرا ان «الإرهاب والتطرف هما التهديدان الأساسيان للمنطقة». من جهة اخرى، نقلت وكالة انباء «فارس» الايرانية عن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في الاجتماع «ان الولايات المتحدة متورطة في نقل عناصر «داعش» الى افغانستان ودعمهم وهناك ادلة كثيرة على ذلك»، مشيرا الى وجود ما يتراوح بين 2500 الى اربعة آلاف من عناصر هذا التنظيم في افغانستان.

