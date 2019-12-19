عربيات ودوليات

وضعت الصين، الثلاثاء، حاملة طائرات ثانية في الخدمة تحمل اسم «شاندونغ»، معززة بذلك قدراتها العسكرية في أجواء من التوتر على خلفية مطالبتها بجزر في بحر الصين الجنوبي وتايوان، والمنافسة مع الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. وتم تسليم «شاندونغ»، وهي أول حاملة طائرات تصنع محلياً، في سانيا في قاعدة هاينان جنوب البلاد، على سواحل بحر الصين الجنوبي، في مراسم حضرها الرئيس الصيني شي جينبينغ. وحضر نحو 5 آلاف شخص الاحتفال مرددين النشيد الوطني مع رفع العلم، في حين استعرض الرئيس الصيني، حرس الشرف والتقى الطاقم على متن البارجة العسكرية الجديدة. ومع تسلم البحرية الصينية لحاملة الطائرات الجديدة، ستصبح الصين بذلك في مصاف قلّة من الدول التي تملك حاملات طائرات من طرازات مختلفة، بينما تشير معلومات إلى أنها تبني سفينة ثالثة من هذا النوع. وتملك الصين حاملة طائرات أخرى اسمها «لياونينغ»، وهي حاملة طائرات سوفياتية تم تحديثها، اشترتها من أوكرانيا وأدخلتها الخدمة في العام 2012.