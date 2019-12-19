الاخيرة

يتبع الكثير من الأشخاص عددا من البرامج الخاصة من اجل انقاص وزنهم والحصول على اجسام يرغبون بها، لتتعدد وتتنوع الطرق من حميات غذائية الى تمارين رياضية وعمليات تجميل في بعض الأحيان للتخلص من الوزن الزائد.

وتعتبر روائح الأطعمة او المأكولات احدى الأشياء التي ترغبنا بتناول الطعام او عدم تناوله، الا ان بعض الروائح تلعب دورا في فقدان الوزن.

? زيت الزيتون البكر: فبحسب دراسة اجراها مركز الأبحاث الألماني الكيميائي، فان رائحة زيت الزيتون البكر تبعث شعورا بالشبع.

الدراسة شملت عددا من المتطوعين ووجد الخبراء من استهلكوا لبنا مضافا اليه مستخلص عطري من زيت الزيتون، وجد انهم تناولوا كميات اقل من السعرات الحرارية عن اولئك الذين لم يتناولوا اللبن بالاضافة العطرية الخاصة.

? رائحة الثوم: في دراسة نشرت في عام 2012 بمجلة Flavour، جاء فيها الدور الكبير لرائحة الثوم وتأثيرها المباشر على المراكز العصبية في الدماغ وتجعلك تستهلك كميات اقل من الطعام.

? التفاح الأخضر والموز: وجدت دراسة في مؤسسة ابحاث وعلاج الرائحة والتذوق ان الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يشمون الموز او التفاح الأخضر عند الجوع يفقدون وزنا اكبر من اولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

? الشمرة: يعمل هذا النبات كمثبط للشهية، اذ يتم تناوله كمشروب مع كوب من المياه الباردة بين الوجبات.

? الجريب فروت: تعتبر هذه الفاكهة التي تحتوي فيتامين (ج) من الحمضيات المحملة بالليكوبين فاكهة مفضلة لأخصائي الحميات، ولكنه قد يعزز من جهودك في انقاص وزنك اكثر اذا كنت تأخذ بضع ثوان لتشمها قبل تناولها.

