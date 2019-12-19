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طفلة بريطانية تتفوق في اختبار الذكاء على أينشتاين وهوكينغ


سجلت فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات من مدينة برمنغهام البريطانية اعلى معدل في اختبار الذكاء لتتفوق بذلك على اشهر العلماء.
ووفقا لصحيفة «الصن» البريطانية اجتازت فريا مانغوترا، البالغة من العمر 10 اعوام في اكتوبر الماضي اختبار الذكاء الذي تقدمه جمعية «منسا» الدولية والذي يتضمن اختبار مهارات التفكير المنطقي وحصلت على 162 نقطة لتسجل بذلك اعلى بنقطتين من عالمي الفيزياء البرت اينشتاين وستيفن هوكينغ اللذين سجلا معدل ذكاء 160 نقطة.
من جانبه اعرب والد الفتاة، الطبيب النفسي كولديب كومار عن فخره بابنته وقال: «منذ الطفولة لاحظت ان ابنتي تستوعب المعلومات بسرعة كبيرة، ويكفيها ان تقرأ كتابا مرة واحدة للتذكر كل المعلومات».
وبحسب الصحيفة، حصلت فريا على الحزام الأسود في رياضة التايكوندو، وتحب قراءة القصص والمسرح والشطرنج، كما انها مولعة بالسباحة والرقص وأفلام البوليوود. وحصلت فريا على منحة دراسية في مدرسة الملك ادوارد السادس للبنات، بعد اجتيازها امتحان القبول.


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