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أصبح رضيع اميركي، يبلغ من العمر 7 اشهر، اصغر عمدة في الولايات المتحدة بعد تنصيبه عمدة شرفي لمدينة وايت هول في ولاية تكساس. وارتدى الرضيع وليام تشارلي مكميليان، المعروف باسم العمدة تشارلي، بدلة سهرة امام نحو 150 ضيفاً يحتفلون بتنصيبه في مركز وايت هول الأحد الماضي، وذلك لأداء اليمين الدستورية كرئيس بلدية، بعد «انتخابه» في اكتوبر لخدمة المجتمعات المحلية، بحسب مجلة «نيوزويك». وقال احد الحاضرين ويدعى جوش فولتز، 41 عاماً، وهو عضو في المجلس البلدي لمدينة نافاسوتا القريبة من تكساس، ان تشارلي «وقف على المنصة مع والديه بالتبني تشاد ونانسي ماكميليان».

وتابع فولتز: «الحدث شهد حضور فرقة موسيقية لعزف الموسيقى الوطنية، وتقديم عروض رقص، لقد خطط والدا تشارلي للحدث بالكامل، وكان مثل اي حفل تنصيب، حيث كان الجميع يريدون التجول مع الطفل وسط اجواء مليئة بالحب». وقالت نانسي، والدة تشارلي بالتبني، ان ابنها متسامح مع جميع الجماعات الحزبية، وأعلنت بفخر شعارها السياسي «اجعلوا اميركا لطيفة مرة اخرى». وأضافت: «سواء كنت ديموقراطياً او جمهورياً او مستقلاً، فان تشارلي يحبك، نحن نشجع اللطف ونسعى لجعل امريكا لطيفة مرة اخرى». وانتهت فعاليات تنصيب تشارلي عندما نام على كتف احد فناني فرقة الرقص.

