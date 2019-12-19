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نشرت وكالة الفضاء الأميركية صورة غريبة لغيوم شبيهة بالفقاعات، قد تظن للوهلة الأولى انها مشهد من احد افلام الخيال العلمي. لكن الصورة حقيقية، حيث التقطها المصور الفوتوغرافي جورن اولسن، في هيستينغز بولاية نبراسكا الأميركية عام 2004، وقامت «ناسا» بنشرها مؤخرا ضمن موقع «صورة اليوم الفلكية» الذي تشرف عليه الوكالة وجامعة ميشيغان التقنية. وفي حين ان الغيوم عادة ما تكون ذات قاع مسطح، فان تلك التي ظهرت في الصورة كانت مستديرة، وأوضحت ناسا في تعليق على الظاهرة: «عادة ما تكون قيعان السحب مسطحة، وذلك لأن الهواء الدافئ الرطب الذي يرتفع ويبرد سوف يتكثف في قطرات الماء عند درجة حرارة معينة، والتي تتوافق مع ارتفاع محدد للغاية. ومع نمو قطرات الماء، تتشكل سحابة شفافة». وتسمى الغيوم الظاهرة في الصورة التي نشرتها ناسا، بـ«سحب الماماتوس» والتي غالبا ما تتشكل في هواء مضطرب بالقرب من العواصف الرعدية.