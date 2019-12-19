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أضاف تطبيق «إنستغرام» ميزة جديدة لخدمة «القصص» أو Stories لجعل هذه الخدمة أكثر تشويقا للمستخدمين. وأشار «إنستغرام» إلى أن ميزة Layout التي فعّلت الثلاثاء ستسمح للمستخدم بنشر 6 صور معا، وفي واجهة عرض واحدة عبر خدمة Stories الشهيرة. وقال التطبيق في تغريدة: «التقط صورة ومن ثم صورة أخرى.. عبر ميزة Layout الجديدة يمكن التقاط ونشر العديد من الصور في وقت واحد، طريقة جديدة ومبتكرة للتعبير عن نفسك، اختبرها». وتأتي هذه الميزة في إطار خطط «إنستغرام» لتطوير تطبيقه الذي أصبح من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداما في العالم، والذي تسعى كل فترة لإضافة تحسينات عليه ليستمر بجذب المستخدمين.