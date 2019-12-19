أول النهار

تونس - «كونا»: دعت الكويت أول من أمس الثلاثاء الى التشجيع على الحوار والتنوع والتعدد الثقافي لاعتبارها ان الثقافة رافد اساسي للتنمية المستدامة والتعايش الانساني.

وقال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في كلمة القاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل في افتتاح المؤتمر الاسلامي الـ11 لوزراء الثقافة ان الكويت عملت تحت راية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على دعم المسار الثقافي لقناعتها بأن الثقافة رافد أساس للتنمية المستدامة «حالها كحال تأثير قوة الدبلوماسية الناعمة والسياسة الخارجية المتوازنة».

وأوضح أن الحكومة وضعت ضمن اطار خطة ورؤية الكويت 2035 عددا من السياسات الاقتصادية والتنموية البشرية والمجتمعية وسياسات الادارة العامة والتخطيط والمعلومات من أجل تنفيذ العديد من البرامج ومن بينها سياسات شؤون الفكر والفن والثقافة وصون التراث الوطني.

واضاف ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعمل على تنشيط وتفعيل عدد من السياسات والمحاور ومن ذلك «التشجيع على الحوار والتنوع والتعدد الثقافي وتصحيح اختلال صورة عالمنا العربي والاسلامي أمام العالم من خلال دوره الثقافي الحاضر ونشاطه الزاهر المستند الى موروث عامر».

واكد أن الكويت تحرص على نشر قيمة الحوار والوسطية والاعتدال من خلال العديد من الأنشطة الثقافية والمهرجانات المحلية والعالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والحقوق الثقافية للمرأة والشباب والأطفال وذوي الاعاقة واتاحة الفرص الكاملة للانتاج والعطاء والابداع الثقافي في أكثر من 10 مهرجانات ثقافية وفنية كبرى.

وذكر ان الكويت حرصت أيضا على أن تقيم سنويا ما لا يقل عن 18 من الأيام أو الأسابيع الثقافية الى جانب المشاركات الخارجية في عواصم من دول العالم وما لا يقل عن 12 أسبوعا او نشاطا ثقافيا للدول العربية والاسلامية داخل الكويت.

وأوضح أن المجلس الوطني يعمل كذلك على تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص لحماية التراث الثقافي والحضاري المعرض للأخطار في العالم الاسلامي وينشط في مجال المسح التنقيبي مع بعثات عالمية لكشف المواقع الاثرية المؤرخة للفترة الاسلامية مشيرا الى انه قد صدر عن هذا النشاط عشرات المؤلفات التوثيقية في هذا المجال.

