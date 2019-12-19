أول النهار

نيويورك - «كونا»: رحبت الكويت باللقاءات التي جمعت رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار الشهر الماضي والالتزام بالانتهاء من مهام المرحلة ما قبل الانتقالية قبل نهاية الـ 100 يوم لتكوين قوات موحدة للجيش والشرطة والامن تمهيدا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الامن مساء امس الأول الثلاثاء حول جنوب السودان التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي. واعرب العتيبي عن شكره لدول الاقليم خاصة السودان وأوغندا واثيوبيا على دورها الفاعل لصنع السلام، مرحباً باستمرار وقف اطلاق النار في معظم أرجاء البلاد متمنيا أن تعزز الظروف المواتية للعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين والنازحين وأن يضاعف المجتمع الدولي من دعمه من أجل تخفيف العبء الانساني على السكان خاصة في مجالات الصحة والتعليم والاسكان. واكد ان للجوع دورا رئيسيا في عودة النزاع معربا عن قلقه لتعرض أكثر من 6 ملايين شخص لنقص أو سوء في التغذية. ورحب العتيبي بما شهدته مواقع حماية المدنيين لدى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من انخفاض متدرج في أعداد قاطنيها مؤكدا أن حماية المدنيين تظل المسؤولية الأولية لحكومة جنوب السودان. واعرب عن تقديره للدور الكبير للبعثة في جنوب السودان وثنائه على مساعيها الحميدة وما تقدمه من خدمات صحية وانسانية وقانونية تسهم في توطيد السلام عبر التركيز على أولوية الحلول السياسية.