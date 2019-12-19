أول النهار

عمان - «كونا»: قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز الشعيب ان المسنين والفقر وغياب رؤية واضحة للعمل التطوعي هي من ابرز التحديات التي تواجه المجتمعات العربية. واضاف الشعيب لـ «كونا» على هامش اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي انطلقت بعمان ان الكويت تبنت مبادرات متميزة في مجال العمل الاجتماعي ابرزها دعم المشاريع المتخصصة بالاسر المنتجة وقدمت مشروعا حول دعم الطفل اليتيم العربي. واوضح ان الكويت ستستضيف عام 2020 بمشاركة عربية الاجتماع المخصص لمشروع الاسر المنتجة ومشروع دعم الطفل اليتيم العربي وتحديد يوم عالمي له المقدم من الكويت. وكانت الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء ابوغزالة افتتحت اعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بكلمة قالت فيها ان التطورات المتلاحقة والتحديات الجسام التي مازالت تواجه العديد من الدول العربية شكلت حافزا لقطاع العمل الاجتماعي في جامعة الدول العربية لاعداد مشروع جدول اعمال الدورة الحالية بشكل يأخذ في الاعتبار تلك التحديات.