الأولى

بتصريحات هادئة واثقة اطلقها اعضاء الحكومة الجديدة بدا واضحا ان محاربة الفساد والمحافظة على المال العام، واعتماد مبدأ المصارحة والشفافية تمثل ابرز الخطوط العريضة لخارطة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، ما يزيد من التفاؤل بأن القادم سيكون افضل وأحسن للكويت والكويتيين.

وظهر جليا من خلال الكلمات الموجزة التي ادلوا بها ان توجيهات سمو الامير الشيخ صباح الاحمد للحكومة الجديدة الداعية الى التعاون والانجاز ستكون دائما محط الانظار، وعلى رأس قائمة الاهتمامات الحكومية مؤكدين ان ايديهم ممدودة للتعاون مع مجلس الأمة وفق الدستور.

ففي هذا الاتجاه اكد وزير الصحة د. باسل الصباح مواصلته الخطوات الاصلاحية التي بدأها منذ توليه الوزارة، وبنفس الوتيرة، ولاسيما فيما يتعلق بتطوير المنظومة الصحية، مع السعي لتطوير جودة الرعاية الصحية العلاجية والوقائية، والوصول الى منظومة صحية متكاملة وشاملة.

واشار، على هامش استقباله المهنئين امس، الى احالة الموضوعات التي ثبت وجود شبهة اهدار مال عام بها الى النيابة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشددا على اهمية تفعيل دور القطاع الطبي الخاص من خلال دعم المؤسسات الطبية الاهلية، واتاحه الفرصة لها، للمشاركة في تطوير الخدمات الصحية بالبلاد، وبما يحقق المؤشرات المرجوة للنظام الصحي في جميع المجالات الصحية.

وزاد الصباح، انه سيواصل العمل على معالجة ملاحظات الجهات الرقابية وبخاصة ديوان المحاسبة، وتلافي حدوثها مستقبلا، مبينا انه تم تخفيض عدد الملاحظات والمخالفات خلال العامين الماضيين بنسبة تزيد على 70 في المئة ومن خلال اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة للتصحيح.

من جهته اكد وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص اهمية استمرار تنفيذ خطة التنمية وانجاز المشاريع المقررة في موعدها وتطبيق استراتيجيات الوزارة وتحقيق اهدافها من دون تأخير.

واضاف في تصريح صحافي عقب زيارته الاولى لوزارة المواصلات امس، ان قطاع البريد سيكون على رأس اولوياته للارتقاء به ومعالجة «كل مواطن الخلل» تماشيا مع الخطة الانمائية للبلاد التي تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

من جانبه اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي استمرار متابعة تطبيق وانجاز استراتيجية وزارة التربية والتعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تأتي ضمن مشاريع التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035). وقال الحربي في اول تصريح صحافي له امس بعد توليه حقيبة الوزارة ان خطة التربية والتعليم العالي تستند الى الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام والاكاديمي وبرنامج عمل الحكومة نحو تعزيز دولة القانون ومحاربة الفساد الى جانب خطط التطوير التربوي.

واشار الى ادراكه حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، معربا عن امله في ان يحقق التطلعات المرجوة في المرحلة المقبلة التي تتطلب تضافر جهود كل العاملين بوزارتي التربية والتعليم العالي لتطوير اداء العملية التعليمية ورفع كفاءة المخرجات لرفد سوق العمل المحلي بكل متطلباته من العمالة الوطنية المؤهلة.

واكد اعتزامه العمل تدريجيا لحل ومواجهة التحديات سواء التعليمية او الادارية، داعيا الجميع الى العمل يدا بيد لخدمة الكويت والارتقاء بالمنظومة التعليمية والاكاديمية والنهوض بمستوى التعليم. اما وزير العدل وزير الاوقاف د. فهد العفاسي فقال: سنعمل على استكمال ما بدأناه في وزارة العدل من مشاريع متعددة ابرزها الاعلان الالكتروني واقامة الدعوى الكترونيا، والتنفيذ الالكتروني، فهذه المشاريع قطعنا فيها شوطا كبيرا وباذن الله نستكمل هذه المهمة.

وزاد: هناك مجموعة تشريعات نعمل على انجازها واقرارها من قبل مجلس الامة حيث تم تحويل بعضها الى البرلمان وبعضها لا يزال تحت الدراسة في اللجنة القانونية الوزارية في مجلس الوزراء ومنها قانون حظر تعارض المصالح الذي ارسل للبرلمان وتعديل قانون التوثيق وتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وقانون حق الاطلاع على المعلومات.