الأولى

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور عن التطلع الى تذليل جميع العقبات التي تواجه سير العمل في وزارة الدفاع بهدف الارتقاء بأداء منتسبيها من العسكريين والمدنيين. جاء ذلك في كلمة للمنصور نقلها بيان لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة خلال استقباله رئيس الأركان الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري والوكلاء المساعدين بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وقال المنصور ان النجاح لا يتحقق الا بتوحيد الجهود والتعاون بين مختلف القطاعات، مضيفا انه ابن الوزارة اذ عمل بقطاعيها العسكري والمدني ما اسهم في معرفته بحجم التطلعات والرغبات لدى مختلف القطاعات فيها. واكد أن أبوابه مفتوحة للجميع للاستماع لمختلف الأفكار والتطلعات التي تسهم في تحسين بيئة العمل في الوزارة، مبينا ان الهدف الاساسي من تحمله هذه المسؤولية هو السعي نحو تحقيق الاصلاح.

من جهته، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اهمية التوجيهات السامية لتحقيق الطموحات التي ينشدها الوطن والمواطنون واحترام الدستور والقانون والانظمة وحماية المال العام.

وقال الصالح، في بيان صادر من الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بـ «الداخلية» عقب ترؤسه اجتماعا بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والوكلاء المساعدين امس ان التوجيهات السامية هي برنامج عملنا جميعا لتحقيق الاهداف المرجوة وتلبية التكليفات المنوطة بوزارة الداخلية.

واضاف: لا يمكن ان تتحقق الاهداف المرجوة الا بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد وتلمس مطالب المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لها.

واشاد الصالح بقيادات المؤسسة الامنية ونقل اليهم تقدير وثناء القيادة السياسية العليا على عطائهم وجهودهم واهمية الدور الذي تقوم به اجهزة الامن في الحفاظ على المصالح العليا لامن واستقرار الوطن. واستعرض في الاجتماع الأوضاع الامنية والخطط الموضوعة لعمل وزارة الداخلية داعيا الى ضرورة تفعيل الاجراءات الكفيلة بالتصدي لاي ظواهر سلبية بكل حزم وحسم وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.