الأولى

ازالت تداعيات التشكيلة الحكومية تعمل عملها بين صفوف النواب الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، بل وظهرت تحركات برلمانية تلوح باستجواب رئيس الحكومة بسبب معايير اختيار وزرائه وسط دعوات بالتريث لحين متابعة الأداء الحكومي. واكدت مصادر برلمانية أنه لم يسبق تقديم طلب استجواب لرئيس للوزراء بشأن «معايير اختيار وزرائه» معتبرة ان مثل هذه الممارسات غير دستورية وان أي مساءلة سياسية ستقدم حول هذا المحور سيكون مصيرها «التشريعية او المحكمة الدستورية».

من جهته طالب النائب خالد العتيبي الحكومة بإثبات جديتها في فرض الشفافية والعدالة، وتجنب تكرار كارثة إلغاء دفعة كاملة من الخبراء تنفيذا لحكم قضائي، معتبرا ان سياسة عدم الإعلان الفوري لنتائج الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف الخبراء الجارية حالياً خطوة بعيدة عن الشفافية وتنذر بتكرار الكارثة.

ودعا العتيبي الحكومة الى تصحيح الخطأ وفرض الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في كل الاختبارات التي تخصص للوظائف الحكومية.

بدوره، وجه النائب محمد هايف سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن المعايير التي اتبعها في اختياره فريقه الحكومي وهل طلب تقريرا امنيا عن المرشحين للحكومة قبل توزيرهم أم لا؟ من جهته قال النائب احمد الفضل: كل نائب لديه تحفظاته على اسماء في اعضاء الحكومة الجديدة ونحن منهم، الا ان تحفظنا وامتعاضنا لا يخرجنا عن دورنا الذي رسمه الدستور وحدد أطره.

من ناحيته، لوح النائب رياض العدساني بتقديم استجواب الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة ان تراجعوا أو قصروا في أداء مهام عملهم، وقال اذا كانت الحكومة ترفع شعار محاربة الفساد فعليها التحرك تجاه ملفاته. واوضح بقوله: اذا تراخى رئيس الوزراء عن مهامه فسأقدم له استجوابا حتى لو في بداية عمل الحكومة، مشددًا على تأييده: قرار العفو الشامل عن مداني قضية «دخول المجلس».

من جانب آخر، قال مراقب مجلس الامة النائب نايف المرداس انه ادرج على جدول اعمال جلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين اداء اعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

واضاف المرداس في تصريح صحافي امس عقب اجتماع مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان البنود المدرجة تشمل النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع.

وأشار الى ادراج انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية المؤقتة والتصويت على تشكيل العديد من لجان التحقيق البرلمانية على جدول اعمال الجلسة.