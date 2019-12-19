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اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي امس ان عدد المشمولين بالمكرمة الاميرية السامية بالعفو لهذا العام يتراوح بين 600 الى 700 سجين.

وقال في تصريح صحافي بمناسبة افتتاح معرض (صنع ايدينا) الثامن الذي ينظمه قطاع المؤسسات الاصلاحية بوزارة الداخلية في مجمع (الافنيوز) ان العفو سيشمل السجناء من المواطنين والوافدين المسجل عليهم قضايا متنوعة ما عدا السجناء المتهمين بقضايا امن الدولة والارهاب.

واضاف ان السجناء المشمولين بالعفو سوف يحصلون على نسب متفاوتة بين نصف المدة وثلاثة ارباع المدة والإفراج الفوري.