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رفضت اللجنة الصحية البرلمانية أمس اقتراحا يمنع العلاج بالخارج لتعارضه مع الدستور ورفضت أيضا استحداث لجنة مركزية للعلاج بالخارج، لكنها وافقت على منح صلاحية للمكاتب الصحية بخصوص ايقاف العلاج الموقت.

وقال مقرر اللجنة سعدون حماد: ان اللجنة رفضت اقتراحا بمنع العلاج في الخارج لتعارضه مع الدستور الذي يكفل حق العلاج خصوصا في الامراض المستعصية وايدتنا الحكومة في ذلك لأنه لا يمكن حرمان كويتي من العلاج. وأكد أن اللجنة رفضت أيضا استحداث لجنة مركزية للابتعاث للعلاج في الخارج باعتبار ان هذا الموضوع من اختصاص وزارة الصحة، والاقتراح المقدم يلغي دورها.

وأفاد بانها وافقت على منح صلاحية للمكاتب الصحية بايقاف مؤقت للعلاج في الخارج والعودة لاستئناف العلاج دون الرجوع للجنة الوزارية المختصة، كما منحت المكاتب الصحية حق الايقاف المؤقت للمرضى من دون الرجوع للجنة العلاج بالخارج لأن هناك علاجا يحتاج الى متابعة بعد 6 أشهر.

من جهته، طالب النائب عبدالكريم الكندي بوضع حد للخسارة البشرية ونزيف الأرواح بسبب الانفلات المروري وفوضى الطرقات، كاشفا عن انه سيقدم طلبا لعقد جلسة خاص