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واشنطن- أ. ف. ب: عقد مجلس النواب الأميركي أمس جلسة تصويت تاريخية لاطلاق إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، في خطوة باتجاه أن يصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب إجراءات عزله. (طالع ص 18)

وقبل ساعات من جلسة التصويت أصر الرئيس الأميركي على أنه لم يرتكب «أي خطأ»، وذلك غداة توجيهه رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي شبّه فيها الإجراءات بـ«محاولة انقلاب».

وقال الرئيس على (تويتر) «هل يمكنكم تصديق أنه سيتم إطلاق إجراءات عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، من قبل الديموقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع». وكتب ترامب «يجب ألا يحصل هذا الأمر مع أي رئيس آخر».

وفي رسالة استثنائية من ست صفحات، قال ترامب مخاطبًا رئيسة مجلس النواب إن «التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس».

وجاءت الرسالة بعد دقائق فقط من إعلان بيلوسي في رسالة إلى أعضاء الكونغرس الديموقراطيين أن «مجلس النواب سيمارس إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار مادتي العزل ضد رئيس الولايات المتحدة».

واتُّهم ترامب باستغلال السلطة بمحاولة الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن. وكذلك بعرقلة الكونغرس عبر رفضه التعاون مع التحقيق الرامي لعزله، إذ منع موظفين من الإدلاء بشهاداتهم ورفض تقديم وثائق كأدلة.

ولا شك في أن مجلس النواب، الذي يشكل الديموقراطيون غالبية أعضائه، سيقر التهمتين اللتين تعرفان بـ«مادتي العزل». وستحال بعد ذلك القضية على مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تبدأ محاكمة ترامب في يناير. وهنا، يتوقع أن تتم تبرئته نظراً لهيمنة الجمهوريين على هذا المجلس.

وفي رسالته الساخطة اتّهم ترامب السياسية الديموقراطية المخضرمة بـ«خرق ولائها للدستور» وإعلان «حرب مفتوحة ضد الديموقراطية الأميركية» ووصفت بيلوسي الرسالة بأنها «مريضة حقًا».

وسجلت تظاهرات مؤيدة لعزل ترامب في عدة مدن بينها نيويورك وبوسطن ونيو أورلينز ولوس أنجليس. ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات موجهة للكونغرس على غرار «تخلصوا من ترامب» و«احموا ديموقراطيتنا».

وتمنت إحدى اللافتات لباقي المتظاهرين «عزلاً سعيداً» في إشارة إلى اقتراب عطلة عيد الميلاد.