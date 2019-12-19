الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن ترتيبات نوعية تمهد لها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لتنقية ميزانية 2020/2021 من ثغرات الهدر ومواطن الخلل في الانفاق.

وأوضحت المصادر أن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل شددت على ضرورة ازالة العقبات والتحديات التي تواجه مشاريع التنمية حيث طلبت من المسؤولين معها العمل على ازالة 100% من التحديات المالية والإدارية والتشريعية التي تعوق تنفيذ المشروعات، مشيرة الى اعدادات لتسريع وتيرة الصرف على المشروعات تلافياً لتأخيرها. وأفادت المصادر ان موازنة الدولة للعام المالي المقبل 2020-2021 والذي سيبدأ ابريل المقبل قد تشهد تعديلات كثيرة بعد ان طلبت الوزيرة مزيداً من المراجعة عليها لتوفيقها بشكل أكبر مع ايرادات الدولة النفطية واستبعاد كل ما من شأنه أن يحمل المال العام ضغوطاً إضافية.

وأشارت في هذا الصدد الى أن الوزيرة تتطلع الى ضبط الإنفاق العام للدولة بما لا يمس المواطنين ولا مشروعات الدولة الحيوية، مشددة على أن الفترة السابقة لوزير المالية ساعدتها على فهم طبيعة الإنفاق الداخلي ووضع اليد على مكامن الخلل تمهيداً للمعالجة.