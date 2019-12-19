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توقعت مصادر في البورصة ان يتم الاعلان فجر اليوم الخميس عن ترقية بورصة الكويت لتكون ضمن المؤشر الرئيس للأسواق الناشئة لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» وذلك بعد استيفاء هيئة اسواق المال شرطين للترقية وهما تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقه ليشمل المستثمرين الاجانب، اما المعيار الثاني فيتعلق بالسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الاجانب وتوفيرهما قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي. وقالت مصادر ان ترقية بورصة الكويت سيكون نقلة كبير في الاقتصاد الكويتي ليدخل في منظومة الاسواق العالمية التي يمكن للاستثمارات الاجنبية الدخول اليها وتنويع قاعدة المستثمرين وزيادة جاذبية رأس المال في البلاد وتحسن مستويات الشفافية وممارسات حوكمة الشركات لافتة الى ان الهيئة عملت بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على اتخاذ خطوات مهمة لتوفير هاتين الآليتين للمستثمرين الاجانب وتطبيقهما قبل الموعد المحدد. وذكرت المصادر ان اعلان الترقية اليوم سيفتح الباب لعالمية البورصة عبر اتمام ادراج الكويت في مؤشر (اس ام سي آي) للاسواق الناشئة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو 2020.