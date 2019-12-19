وطن النهار

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب احمد البدر وعددا من مسؤولي الصندوق.

واعربوا خلال اللقاء عن تقديرهم للاسهامات الكبيرة التي قدمها سموه ابان فترة رئاسته لمجلس ادارة الصندوق والتي نجح من خلالها في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة.

واشادوا بالجهود الدؤوبة والحثيثة التي بذلها سموه لإيصال رسالة الصندوق وتوسيع عمله في مساعدة الدول النامية معربين عن اطيب تمنياتهم لسموه بدوام التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

وفي ختام اللقاء قدموا لسموه صورة من مشروع طريق الشيخ صباح الاحمد الذي افتتح مؤخرا في جمهورية جيبوتي بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وكان الصندوق قال في بيان لـ (كونا) أمس ان عدد القروض المقدمة منذ انشائه في هذا المجال حتى نهاية السنة المالية (2017 - 2018) بلغ 956 قرضا بقيمة 6?1 مليارات دينار كويتي.

وأوضح الصندوق أن نسبة القروض المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة والتي تتضمن قطاعات المياه والصرف الصحي والزراعة والطاقة بلغت 13?3 و10 و25?3 في المئة على التوالي من إجمالي القروض المقدمة.

وذكر أن دعم الكويت ممثلة بالصندوق للاهداف التنموية الـ17 التي اعتمدها المجتمع الدولي يجسد صورة البلاد نحو تحقيق حياة كريمة للشعوب والدول فضلا عن بناء مجتمعات محلية مستدامة في جميع أنحاء العالم.

ورأى أن التحديات التي تواجه البيئة عدة أبرزها تغير المناخ الذي يضيف ضغطا كبيرا على المجتمعات وعلى البيئة مبينا ان التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة ومكلفا في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ اجراءات جذرية فورية.

وأضاف أن ندرة المياه تؤثر على أكثر من 40 في المئة من سكان العالم ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات القادمة حيث تشير التقديرات الاخيرة إلى أن 783 مليون شخص لا يحصلون على مياه نظيفة وان أكثر من 1?7 مليار شخص يعيشون حاليا في أحواض الأنهار حيث يتجاوز استخدام المياه إعادة التعبئة.

وافاد ان سوء الصرف الصحي والمياه غير النظيفة من الاسباب الرئيسة لوفيات الاطفال في الدول النامية والفقيرة كما أن الكوارث والنزاعات والحروب تعمل على تدمير البنية التحتية وتهجر السكان وتقوض الأمن البشري بشكل أساس وتزيد من نسبة الفقر وتمزق نسيج التنمية المستدامة.

وأوضح انه قام بالعديد من المشاريع البيئية في الدول العربية والاسيوية وصولا الى قارة أميركا اللاتينية تركزت بشكل اساس على قطاعات الزراعة والري والطاقة والمياه والصرف الصحي من خلال تقديم القروض والمنح فضلا عن الاسهام برؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية وتمثيل الكويت فيها.

وقال ان هذه المشاريع تضمنت مصرف (بحر البقر) في مصر والذي يسهم في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه لتلبية الطلب على مياه صالحة للري الزراعي والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئيا وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل في التجمعات السكانية الفقيرة.

واشار الصندوق الى انه قام بانشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الحرارة الارضية في جيبوتي لحماية البيئة من الملوثات الناجمة عن المحطات الحرارية التي تستخدم الوقود الأحفوري اضافة لمشروع انشاء منظومة مياه في مدينة (لاباتا) مكونة من مأخذ للمياه ومحطة معالجة ومنظومة نقل المياه المعالجة.

وذكر انه سعى ايضا الى تقديم منح وقروض لتمويل العديد من المشروعات التي تجمع بين تحقيق اهداف التنمية وتصب في خدمة البيئة في وقت واحد ومن بينها مشروع الري في جنوب لبنان.

وأوضح ان هذا المشروع يهدف إلى تطوير الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عن طريق نقل جزء من مياه نهر الليطاني لري حوالي 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية فضلا عن توفير مياه صالحة للشرب.

وافاد أنه مول ايضا مشروع تطوير البنية التحتية الساحلية في إقليم (تاي بن) بجمهورية فيتنام والذي يهدف الى تخفيف الآثار السلبية للفيضانات الناجمة عن التغيرات المناخية عبر بناء حاجز بحري وتشييد ثلاثة حواجز نهرية وبناء جسر جديد وتجريف قاع قناة.

ولفت الى انه اسهم كذلك في تمويل برامج مكافحة وباء عمى النهر (الاول والثاني) فضلا عن دوره في دعم المؤسسات والهيئات الدولية التي تتعلق بمجالات الصحة وتلبية حاجاتها المتزايدة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وتحسين وتطوير جودتها.

