وطن النهار

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان الكويت سوف تتابع عن كثب مخرجات المنتدى الدولي الأول للاجئين الذي اختتم «أمس» الاربعاء أعماله بالأمم المتحدة في جنيف.

وأضاف الجار الله في تصريح لـ (كونا) على هامش فعاليات المنتدى انه كان فرصة مهمة للنظر في شؤون اللاجئين وأوضاعهم في العالم ويتيح فرصة كبيرة للغاية للدول المعنية لتدارس أوضاع اللاجئين والتشارك في رؤى جماعية للتعامل معها.

وتابع إن الموضوعات المطروحة على هامش المنتدى والنقاشات الدائرة في جلساته المتخصصة تعكس وعيا وإدراكا بحجم المشكلة وتوفر الإرادة أيضا للتعامل معها بالشكل المناسب ما يبعث على التفاؤل بشأن المخرجات التي سوف تصدر عنه.

وأعرب عن امله أن يكون لهذا المنتدى دور فعال في التعامل مع الأوضاع الصعبة التي يعانيها اللاجئون أينما كانوا.

وقال انه من الواضح أن الحلول ليست سهلة ولكن ما يتضح من خلال المنتدى هو وجود إصرار من المجتمع الدولي على التعامل معها بحزم ولكنها حلول لن تأتي بين يوم وليلة ولكنها تتطلب مساهمات والتزاما بالتعهدات التي يتم الإعلان عنها.

في الوقت ذاته لفت الجارالله إلى أهمية المنتدى في تحريك وتنسيق جهود المجتمع الدولي وابتكار الحوافز وتنسيق كل الجهود المخلصة للتعامل مع تلك الأزمات بأبعادها المختلفة.

واكد الجارالله انه ما من شك في أن قضية اللاجئين قضية إنسانية مؤلمة لاسيما ان عددهم تجاوز واحدا وسبعين مليون انسان على مستوى العالم نتيجة أزمات وصراعات وكوارث طبيعية ما يدفع إلى ضرورة التحرك والمبادرة للاستجابة لمعاناتهم عبر البرامج المناسبة.

وأشار إلى أن أوضاع اللاجئين في العالم ستكون أكثر مأساوية وسوف تتضاعف ما لم يتحرك المجتمع الدولي بالشكل المناسب مع حجم المشكلة.

دور رائد

في الوقت ذاته أشار الجارالله إلى أن الكويت لها دور انساني ورائد ومتميز في التعامل مع أزمات اللاجئين بتوجيهات حكيمة من صاحب السمو أمير البلاد رسمت للكويت خريطة طريق وأسس تنطلق منها في عملها الإنساني على مستوى العالم.

وقال إن الكويت تسعى بالفعل عبر برامج ورؤى واضحة ودعم وتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسسات المجتمع المدني للتخفيف من أزمات اللاجئين في العالم.

وأشار الجارالله إلى أن اهم ما يميز هذا المنتدى الأول من نوعه هو مشاركة أطراف مختلفة من دول على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية ثم حضور القطاع الخاص الذي ساهم بسخاء في التعامل مع مشكلات اللاجئين ثم الجمعيات الخيرية واللاجئين انفسهم للمرة الأولى وجميعهم يقدمون المساهمات ملموسة في التخفيف من أزمات اللاجئين.

وقال إن هذه المساهمات تؤثر بشكل فعال في دعم برامج الأمم المتحدة لتحسين أوضاع اللاجئين في العالم.

وشرح أن الكويت لها برامجها أيضا بالتنسيق مع أطراف أخرى في دعم ورعاية اللاجئين في العالم ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر استضافة الكويت لأول مؤتمر دولي يعنى برعاية التعليم في الصومال التي تعاني مشكلات النازحين واللاجئين. وأكد الجارالله ان المنتدى يعتبر آلية تنفيذية لمتابعة تطبيق الميثاق العالمي للاجئين بعد مرور عام على إعلانه وذلك في إطار تحقيق استجابة أكثر شمولا وفعالية.

وقال الجارالله «هذه الاستجابة من شأنها ان تلبي الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للأزمات التي تعصف بعالمنا اليوم ومعالجة آثاراها الإنسانية والاقتصادية من خلال توجيه استجابة المجتمع الدولي للقطاعات الأكثر تأثيرا على اللاجئين والمجتمعات المضيفة».

العيش الكريم

وأوضح ان «التعليم وايجاد فرص العمل وتعزيز سبل العيش الكريم ومعالجة التحديات في مجال الطاقة والبنية التحتية وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة هي من بين الاستجابة التي يجب التعاون فيها وهي أمور تحظى باهتمام ورعاية من الكويت انطلاقا من دورها الإنساني العالمي».

واعتبر الجار الله انه برغم كل ما يحدث في المنطقة فإن الوقت امسى مؤاتيا أكثر من الآن لجمع هذا الحشد الكبير من المعنيين بأمور اللاجئين «لأن العالم يواجه حاليا تحدٍ غير مسبوق بوصول عدد النازحين قسريا إلى 70 مليون شخص حول العالم وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق».

وشدد على ان «هذا الامر يتطلب خلق رؤية دولية موحدة مقرونة بدعم دولي للمساعدة في تخفيف الضغط على البلدان المضيفة وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم والعمل وفق رؤية مشتركة تستند على منهج الرابطة الثلاثية التي اجمع عليها المجتمع الدولي في القمة الإنسانية العالمية في عام 2016 والقائمة على الإنسانية والتنمية والسلام لمعالجة جذور هذه الأزمات».

وأكد «أهمية دعم المسارات السياسية عبر تشجيع الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات عبر الحوار السياسي ودعم جهود الوساطة والتأكيد على أن لغة السلاح والإقصاء لن تؤدي إلى سلام وحلول دائمة مع تأكيدنا على أهمية التضامن والتعاضد الدولي لدعم قضايا اللاجئين».

وفي السياق ذاته أشار الجار الله الى حرص الكويت على مشاطرة المجتمع الدولي المسؤوليات والأعباء الإقليمية والدولية عبر دعم وتقديم المساعدات العينية والمالية إضافة إلى الدعم السياسي والمعنوي لمختلف الأزمات الإنسانية والاحتياجات التنموية حول العالم.

وقال ان إجمالي المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الكويت منذ عام 2010 وحتى عام 2019 بلغت مستويات عالية وسخية وتم تخصيص 434 مليون دولار منها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واكد ان الحرص الكويتي يأتي انطلاقا من توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «قائد الإنسانية والسلام» وتأكيدا على نهج الكويت الإنساني والتنموي.

وأضاف انه استمرارا لمساعي الكويت الإنسانية فإنها «تجدد امام المنتدى استمرار التزامها الكامل وتضامنها مع الجهود الدولية الرامية لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة والعمل على دعم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة».

دعم الجهود

كما اكد «استمرار الكويت بالالتزام بدعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما يخدم اهداف هذا المنتدى».

وأعلن في الوقت نفسه انطلاق التحضيرات التي تعقدها الكويت حاليا لاستضافة مؤتمر دولي لدعم قطاع التعليم في الصومال العام المقبل والذي يأتي منسجما مع اهتمامات وأجندة أعمال هذا المنتدى.

وقال ان الكويت بصدد تسديد الدفعة المالية الثانية من تعهدها لدعم الوضع الإنساني في اليمن الذي سبق الإعلان عنها والتي تقدر ب 151 مليون دولار وكذلك الدفعة الثانية لعام 2020 من تعهدها لدعم اللاجئين والنازحين السوريين ومسلمي (الروهينغيا) والتي تأتي في إطار التعهدات السابقة المعلن عنها.

كما أشار الى تخصيص جانب من هذه التعهدات لدعم عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

واكد الجار الله كذلك استمرار دعم الكويت لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها المتخصصة خاصة الإنسانية منها من خلال تبرعاتها السنوية الطوعية لعام 2020 بمبلغ 6?4 ملايين دولار ومن ضمنها دعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بمبلغ مليون دولار.

وأضاف ان الكويت تثمن عاليا جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكل الوكالات الدولية المتخصصة ذات الصلة في العمل الإنساني على جهودها الحثيثة التي تبذلها في إطار استجابتها الشاملة للحد من معاناة اللاجئين ودعم البلدان المستضيفة بما في ذلك سويسرا على استضافتها لهذا الحدث الإنساني.

