وطن النهار

أعلن الامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) د. ابراهيم هادي بدء استقبال طلبات الابتعاث الدراسي لجامعات المملكة المتحدة حتى نهاية يناير 2020. وقال هادي في تصريح لـ (كونا) أمس الاربعاء ان هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع وزارة الصحة الهادفة الى التنمية البشرية المستدامة من خلال ابتعاث الاطباء الكويتيين في جميع التخصصات للمراكز الطبية المتقدمة مؤكدا حرص المعهد على زيادة وتنوع دول الابتعاث. ودعا الاطباء الراغبين بتقديم الطلبات الى زيارة موقع المعهد www.kims.org.kw واستكمال النموذج المعد من هيئة التعليم الصحي في انكلترا على رابط مكتب البعثات (2020 England - Scholarship) وارفاق جميع المستندات المطلوبة. واوضح هادي ان هيئة التعليم الصحي في انكلترا ستقوم بمراجعة الطلبات وتقييمها خلال شهر فبراير 2020 والتواصل مع الاطباء المرشحين والمستوفين للشروط لمتطلبات البرامج المختلفة لإخطارهم بموعد المقابلات. واشار الى ان ذلك جاء في اطار مذكرة التفاهم بين معهد الكويت للاختصاصات الطبية وهيئة التعليم الصحي بانكلترا التي تم توقيعها في 13 أكتوبر الماضي من قبل وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح والمدير التنفيذي لهيئة التعليم الصحي في انكلترا الدكتور اين كومينغ.