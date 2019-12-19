وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد المنصور، بوزارة الدفاع أمس رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف، وأعضاء مجلس الدفاع العسكري، والوكلاء المساعدين بوزارة الدفاع، وذلك بمناسبة توليه لمهام منصبه الجديد. وقد عبر المنصور خلال اللقاء عن تطلعه لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه سير العمل في وزارة الدفاع، وذلك بهدف الارتقاء بأداء جميع منتسبيها من عسكريين ومدنيين، مضيفاً بأنه ابن هذه الوزارة التي عمل بقطاعيها العسكري والمدني، وأدرك من خلال سنوات عمله حجم التطلعات والرغبات لدى مختلف القطاعات فيها.

كما اوضح المنصور على ان النجاح لا يتحقق الا بتوحيد جميع الجهود والتعاون بين مختلف القطاعات، مؤكداً ان ابوابه مفتوحة للجميع للاستماع لمختلف الأفكار والتطلعات التي تسهم في تحسين بيئة العمل في الوزارة، وأن الهدف الاساسي من تحمله لهذه المسؤولية هو السعي نحو تحقيق الاصلاح من خلال ما يملكه من قرارات تصب في مثل هذا الاتجاه، سائلاً المولى عز وجل ان يعينه على تحمل هذه الأمانة، وأن يكون عند حسن ظن وثقة القيادة السياسية، وأن يديم سبحانه على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والعزة والاستقرار تحت ظل قيادتنا الحكيمة.

