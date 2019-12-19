وطن النهار

اكد وزير الصحة د. باسل الصباح انه سيواصل الخطوات الاصلاحية التي بدأها منذ توليه قيادة الوزارة، وبنفس الوتيرة، ولاسيما فيما يتعلق بتطوير المنظومة الصحية، الى جانب السعي لتطوير جودة الرعاية الصحية العلاجية والوقائية، والوصول الى منظومة صحية متكاملة وشاملة.

وقال الصباح على هامش استقباله المهنئين امس «ان الوزارة انتهت من تعديل قانون مزاولة المهنة وحقوق المرضى، حيث سيعرض على مجلس الامة قريبا، فضلا عن تعديل قانون هيئة الغذاء والدواء، منوها الى انه سيعمل على ميكنة خدمات الوزارة مع التحول الى رقمية الملف الالكتروني، فيما وصلت مرحلة تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة لمراحلها الاخيرة.»

وأضاف ان الوزارة تنفذ عددا من المشاريع الصحية التنموية الضخمة، كالمستشفيات والمراكز الصحية، مبينا عقد اجتماعات لاعتماد «كود ثابت» لمباني مراكز الرعاية الصحية الاولية، بحيث تتماشى مع تقديم الخدمات والرعاية للمرضى بشكل افضل، مؤكدا انه يعتبر مشروعا انشائيا سيتم اعتماده قريبا، وذلك بعد اجتماعات مكثفة بخصوصه، حيث من المقرر ان تكون البداية بالمراكز ومن ثم المستشفيات لاحقا.

ورجح الصباح ان يتم تسكين الوظائف الشاغرة بالوزارة في غضون الشهر المقبل، مبينا ان اولوياته خلال المرحلة المقبلة ستكون استكمال ما بدأ في انجازه مسبقا، من خلال التأكيد على سيادة القانون وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تلقيهم للخدمة الصحية، وبما يكفله الدستور، فضلا عن المساواة بين الموظفين العاملين بالوزارة، واعطاء كل ذي حق حقه وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ومحاسبة من يثبت تقصيره او اهماله وفقا للقانون، مؤكدا انه لا احد فوق القانون. وبين انه تمت احالة العديد من الموضوعات التي ثبت وجود شبهه اهدار مال عام بها الى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، مشددا على اهمية تفعيل دور القطاع الطبي الخاص من خلال دعم المؤسسات الطبية الاهلية، واتاحه الفرصة لهم، للمشاركة في تطوير الخدمات الصحية بالبلاد، وبما يحقق المؤشرات المرجوة للنظام الصحي في جميع المجالات الصحية.

