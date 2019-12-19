وطن النهار

ضجت منابر مجلس الأمة ومنصات التواصل الاجتماعي امس بالآراء المؤيدة والمعارضة لاستمرار وزير الشؤون د. غدير اسيري في منصبها وذلك على خلفية تغريدات سابقة لها وصفت بأنها تسيء لعلاقة البلاد مع الدول الخليجية وكذلك بعد انتشار مقاطع فيديو سابقة لها تطرح فيها اراءها حول قضايا بشأن الانفتاح.

ونفت اسيري امس ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تقديمها اعتذارا عن عدم الاستمرار في منصبها الوزاري مع تقديم استقالتها بعد يوم واحد من ادائها القسم.

وشددت في تصريح لـ«النهار» على التزامها بتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد للوزراء داعيا اياهم الى التصدي للمسيئين لاشخاصهم والتركيز على العمل في خدمة الوطن والمواطنين. وقالت: «سأتبنى هذه الرسالة السامية لاستند عليها في عملي خلال تولي الحقيبة الوزارية».

وأضافت: «غير صحيح ما يتداول حول تقديم استقالتي من الحكومة حيث انها شائعات قد تكون سياسية، والآن امارس عملي وكان لدي زيارة ميدانية لمجمع دور الرعاية ثم اجتمعت بوكيل الشؤون والوكلاء المساعدين ثم قمت بجولة على بعض الادارات، مشيرة الى ان جدول اعمالها مستمر في وزارة الشؤون».

برلمانيا، وجه النائب محمد هايف سؤالاً برلمانياً الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن المعايير التي اتبعها باختياره لفريقه الحكومي وهل طلب تقريرا امنيا عن المرشحين للحكومة قبل توزيرهم مع التهديد باستجوابه ان لم يتراجع عن تعيين د. غدير اسيري وزيرا للشؤون. من جهته قال النائب احمد الفضل كل نائب لديه تحفظاته على اسماء اعضاء الحكومة الجديدة ونحن منهم، الا ان تحفظنا وامتعاضنا لا يخرجنا عن دورنا الذي رسمه الدستور وحدد اطره.

واستغرب من الاصوات التي نصبت نفسها قضاة للتفتيش عن نوايا تغريدة عمرها 9 سنوات لم يُدن كاتبها او يُساءل عنها قانوناً، ثم وضعها حائلاً دون التعاون مع رئيس الحكومة.

واضاف: ان التسامح والتصالح والوحدة التي يدعونها تنهار كبيتٍ من رمال عندما يتعلق الأمر بمن يختلفون معهم فكرياً.. معلقا: «وتبون حكومة منتخبة بعد؟»

واكد ان الحملة ضد وزير الشؤون بسبب تغريدة من العام 2011 فيها محاكمة نوايا مع ان المحاسبة على الفعل تتم بعد التوزير.

من جهته قال النائب صالح عاشور بعدم جواز محاسبة الوزير عن اعماله وأقواله الا بعد توليه الوزارة وعلينا احترام التعددية بالآراء والتوجهات، وأي ضغط على غدير اسيري بالاستقالة سيواجه بموقف سياسي حاسم ولن نرضى بالارهاب السياسي.

من جانبه، علق النائب خالد الشطي على من يعارض اسناد حقيبة وزارية الى اسيري بقوله: ستدخل الوزيرة جلسة القسم مرفوعة الرأس والامور بخير وما يقوله الاخرون فهذا رأيهم الشخصي الذي يكشف زيف ادعاءاتهم بالحرية في وقت يقمعون غيرهم.

