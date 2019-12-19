وطن النهار

استقبل وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. فهد العفاسي المهنئين صباح أمس في مكتبه بالوزارة، وقال العفاسي خلال حفل الاستقبال بأنه تشرف بالثقة السامية والغالية على قلوبنا والتي هي عبء ومسؤولية ودافع من أجل العطاء والعمل الدؤوب وبذل المزيد من الجهد في هذه المرحلة.

وأضاف اننا نعمل على استكمال ما بدأناه في وزارة العدل من مشاريع ابرزها الاعلان الالكتروني واقامة الدعوى الكترونيا، والتنفيذ الإلكتروني، فهذه المشاريع قطعنا فيها شوطا كبيرا وبإذن الله نستكمل هذه المهمة.

ولفت العفاسي إلى ان هناك مجموعة تشريعات نعمل على انجازها ودعم اقرارها من قبل مجلس الامة حيث إن بعض هذه المشاريع حول الى البرلمان وبعضها لا يزال تحت الدراسة في اللجنة القانونية الوزارية في مجلس الوزراء ومنها قانون حظر تعارض المصالح الذي ارسل للبرلمان و تعديل قانون التوثيق وتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وقانون حق الاطلاع على المعلومات وهناك مشاريع سنستكملها بإذن الله.

وختم قائلا: اما فيما يخص وزارة الاوقاف كان لنا في التكليف السابق بعض الاعمال والمشاريع الخاصة بها ومنها انجاز الهيكل الوظيفي الذي تم العمل به حاليا وسيكون لنا بعض الترتيبات بها وكذلك مشروع الوقف الجديد وهي مشاريع استكملها اخي العزيز فهد الشعلة وسنستكمل ما بدأناه سابقا فيها كما سنستكمل مسيرة وزير الاوقاف السابق الاخ فهد الشعلة.

