وطن النهار

وزير الخارجية الجديد الشيخ د. أحمد ناصر المحمد اسم كويتي لامع، سطع في سماء الديرة، لكنه من أولئك الذين يفضلون العمل في صمت، ولا يميلون إلى الصخب أو يسعون إلى الأضواء.

وإذا كان المثل يقول إن «هذا الشبل من ذاك الأسد» فإنه ينطبق تماماً على الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، الذي أخذ من أبيه سمو الشيخ ناصر المحمد سعة الأفق، واتساع الثقافة، وقبل ذلك وبعده عشق الكويت أرضاً وشعباً، براً وبحراً، فترابها بالنسبة إليه تبر، ومياهها زلال، وهواؤها عبير ينعش القلوب والعقول، فضلاً عن الاجساد والابدان.

إنه الفارس في كل عمل أسند إليه، وفي كل مهمة قام بها، شيمته الأمانة والصدق، وديدنه الاقدام لا الاحجام، يعرف ذلك عنه المقربون الذين جمعتهم وإياه وظائف متنوعة، ومسؤوليات متعددة تصب جميعها في خدمة الكويت حبيبته ومعشوقته التي لا يرى الجمال الا تحت سمائها، ولا يشعر بالراحة الا في ظل أهلها الاوفياء الطيبين.

الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ليس غريباً ابداً عن وزارة الخارجية، فهو أحد ابنائها الافذاذ وكوادرها المتميزة المبدعة منذ ما يقرب من 20 عاماً حيث كان اول عهده بها في يوليو من العام 2001 عندما صدر مرسوم أميري بتعيينه وزيراً مفوضاً في الوزارة.

ومنذ ذلك الحين وهو يتدرج في الوظائف الخارجية ويسير على سلم الوزارة بخطى ثابتة وثقة واضحة، واحقية خالصة، وتميز لاتخطئه العين، ولا يغفل عنه المتابعون، حتى شغل في العام 2017 منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وتأسيساً على ما تقدم نؤكد بما لا يدع مجالاً لأي شك ان الشيخ د. أحمد ناصر المحمد سيكون امتداداً للسلسلة الذهبية من أبناء الكويت في وزارة الخارجية الذين اتخذوا من منهج صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مدرسة ينهلون من علومها، ويسيرون في ضوئها واثقي الخطى، مطمئني النفوس والضمائر، فهنيئاً لوزارة الخارجية بفارس جديد من فرسانها الابرار.

وفيما يلي السيرة الذاتية لوزير الخارجية:

الاسم أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح

تاريخ الميلاد 13/02/1971

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه 4 أبناء

اللغات: العربية - الإنكليزية - الفرنسية

وتتلخص خبراته العلمية في:

? 14/6/2000 دكتوراه في العلوم السياسية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف - جامعة السوربون 1- باريس، فرنسا.

? 1994 - 1995 ماجستير علاقات دولية وترجمة - جامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية - فرنسا.

? 1993 - 1994 شهادة المتريز - جامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية - فرنسا.

? 1993 - 1994 ليسانس لغات حية أجنبية، جامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية - فرنسا.

? 1992 - 1993 ليسانس علاقات دولية - جامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية - فرنسا.

? 1991 -1992 دبلوم الدرجة الثالثة، لغة فرنسية - جامعة بيزانسون - فرنسا.

? 1988 - 1990 دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم السياسية - جامعة بوردو - فرنسا.

? 1987 - 1988 دبلوم اللغة الفرنسية من معهد ليمانيا - لوزان - سويسرا.

? 1984 - 1987 شهادة الثانوية العامة - ثانوية كيفان.

وتشمل خبراته المهنية:

? 17/12/2019 مرسوم أميري رقم 290 لسنة 2019 بتعيينه وزيراً للخارجية.

? 11/12/2017 مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

? 10/12/2016 مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

? 08/01/2014 مدير إدارة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

? 26/04/2011 مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومديراً لادارة مركز نظم وتقنية المعلومات بالوكالة.

? 09/02/2006 مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

? 14/06/2005 مرسوم أميري بتعيينه سفيراً فوق العادة ومفوضاً في وزارة الخارجية.

? 23/07/2003 مدير إدارة مكتب وزير الخارجية.

? 09/07/2001 مدير إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون الخارجية.

? 02/07/2001 مرسوم أميري بتعيينه وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية.

? 27/11/1999 مراقب الشؤون السياسية في إدارة الشؤون السياسية في ديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

? 17/12/1997 رئيس قسم شؤون اللجان في إدارة اللجان والمتابعة في ديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

? 18/10/1995 باحث سياسي في إدارة اللجان والمتابعة في ديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

? 1990 - 1991 متطوع أثناء الغزو العراقي بمكتب وزير الخارجية في مقر الحكومة الكويتية المؤقتة في الطائف - المملكة العربية السعودية.

كما شارك في لجان وأنشطة اخرى شملت:

? 2005 - 2014 عضو مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

? 1991 - 1992 أمين سر اتحاد طلبة دولة الكويت لدى جمهورية فرنسا.

وحصل في 11/03/2019 على وسام «جوقة الشرف الوطني بدرجة فارس» من قبل فخامة ايمانويل ماكرون - رئيس الجمهورية الفرنسية.

