وطن النهار

استقبل وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم أمس عدداً من المهنئين، من بينهم رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ومدير عام البلدية أحمد المنفوحي وأمين عام المجلس البلدي بدر الرفاعي ورئيس نقابة البلدية محمد عبد الله العراده.

وعبر الجاسم عن شكره للثقة الغالية التي أولاها إياها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، بتولي حقيبة البلدية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لكي يكون عند حسن الظن لخدمة الوطن والمواطنين.

وقال إن المرحلة المقبلة هي مرحلة تحديات تحتاج إلى التعاون بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي من أجل الاستمرار في دفع مسيرة العمل وتنفيذ مشاريع الخطة التنموية.

من جانبه قال عضو المجلس البلدي عبد السلام الرندي: تشرفت بالمباركة لوزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم على توليه الحقيبة الوزارية، لاسيما أنه ابن البلدية ونتمنى له التوفيق والسداد في مساعيه. وشكر الرندي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية السابق فهد الشعلة على جهوده وتعاونه ومتفائلا خيراً بالوزير الجديد ونقول له خير خلف لخير سلف.

يذكر أن وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم سيقوم اليوم بجولة ميدانية لمتابعة الأوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ لمتابعة ما تم انجازه على أرض الواقع.

