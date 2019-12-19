وطن النهار

أكد وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص، أن وزارة المواصلات تعد من المؤسسات الحكومية البارزة التي لها دور فاعل في دعم رؤية الكويت (2035) وتحويلها مركزاً ماليا وتجاريا عالميا.

وثمن في تصريح صحافي بعد زيارته الأولى لوزارة المواصلات الثقة السامية التي أولاها إياه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتكليفه بحقيبتي وزارة المواصلات ووزارة الدولة لشؤون مجلس الامة.

وبين الحريص خلال استقباله قيادات الوزارة وقياديي الجهات التابعة والموظفين أنه اطلع على سير العمل واستمع في إيجاز من المسؤولين الى استراتيجية الوزارة والخطط المستقبلية، والأهداف التي يسعى الى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على حرصه التام باستمرار تنفيذ خطة التنمية وإنجاز المشاريع المقررة في موعدها وكذلك تطبيق استراتيجيات الوزارة وتحقيق أهدافها دون تأخير، مشيرا إلى أن تلك الخطط ستكون من أولوياته وأنه سيعمل عن كثب على متابعتها ومن أبرز تلك المشاريع التي ستكون على رأس أولوياته قطاع البريد للارتقاء به ومعالجة جميع مواطن الخلل تماشيا مع الخطة الانمائية للدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية

وقال الحريص إننا مقبلون على مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة فالتطور الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة من خلال رؤاها الاقتصادية يتطلب منا أن نكون على قدر عالٍ من المسؤولية ، مشيرا إلى أن وزارة المواصلات مرتبطة ارتباطا وثيقا برؤيا الكويت (2035) والتي تتطلب من جميع العاملين بالوزارة بذل مزيد من الجهود لمتابعة تطوير الخدمات والسير في تنفيذ خطة التنمية دون توقف.

وثمن الدور الإيجابي الذي قام به الوزراء السابقون الذين تولوا حقيبة المواصلات مؤكدا بأنه سيعمل على استكمال مسيرة العطاء والتنمية التي بدأوها لتنمية هذا البلد المعطاء، كما أشاد بالدور الذي يقوم به المسؤولون والعاملون بالوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين، مشددا في الوقت ذاته على قيادات الوزارة بضرورة متابعة تنفيذ الخطط والاهداف وفقا للفترات الزمنية المعتمدة لتحقيق رؤية سمو الأمير وتحويل البلاد لمركز مالي وتجاري في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار.

