وطن النهار

أقام ديوان المحاسبة ندوة للفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة البحوث بحضور نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي وبعض قياديي واشرافيي الديوان. وحاضر في الندوة مدقق اول نهار العتيبي، ومدقق مساعد سارة الحمر من ادارة الرقابة على الشركات، لمناقشة بحث حول «قياس التأثيرات المالية وغير المالية المترتبة على ملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة»، كما قدّم كبير المهندسين جاسم الخليفي، ومهندس اختصاصي رئيسي بدر الفضلي، ومهندس مشارك عبدالله العنزي من ادارة الدعم الفني بحثهم عن «طرق وأساليب الرقابة المتزامنة على المشاريع الانشائية بعد توقيع العقود وأثناء التنفيذ».

