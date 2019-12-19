وطن النهار

وسط حضور متميز من الجالية البوتانية لدى البلاد احتضنت قاعة البركة مساء اول من امس احتفالية سفارة مملكة بوتان في الكويت باليوم الوطني الـ 112 وذكرى انتخاب الملك اوجين وانجشوك كأول ملك للحكم الوراثي في بوتان الصديقة، وبحضور سمو الشيخ ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي فهد العوضي وعدد كبير من الشيوخ والدبلوماسيين.

وبهذه المناسبة اكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي تميز ومتانة العلاقات الكويتية - البوتانية والدفع بها الى آفاق ارحب للتعاون في مختلف المجالات. ووجه العوضي في تصريح للصحافيين التهنئة الى ملك بوتان وشعبها الصديق، مضيفا ان سفارة الكويت في بوتان هي واحدة من 3 سفارات فقط في المملكة ما يدل على تميز العلاقات بين البلدين، وتابع قائلا: بوجود سفارتنا في بوتان وسفارة المملكة في الكويت سنعمل على تقوية العلاقات بين البلدين الى ما فيه الخير للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه القى سفير بوتان تسيرنج جيلتشن كلمة نقل من خلالها تحيات الملك جيغمي وانجشوك الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي وضع حجر الأساس في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.

وأضاف: لقد مرت ثلاث سنوات على وصولي الى الكويت. ومن خلال التفاعل الوثيق مع العديد من القادة وكبار مسوؤلي الدولة والأصدقاء من خلفيات متنوعة في الكويت، شعرت بالحب والمودة والاحترام المتبادل بين شعبينا، لافتا الى ان الزيارات الثنائية المتعددة بين البلدينا الصديقين على اعلى المستويات السياسية والتعاون المتبادل على الساحة الدبلوماسية والدولية هي شهادة على العلاقات الوثيقة من الصداقة القوية وروح الأخوة بين البلدين الصدقين،

وأكمل: كما يسعدني ان اشير الى ان عدد الجالية البوتانية في الكويت قد زاد خلال تلك السنوات الثلاث من 300 الى اكثر من 3000 مواطني بوتاني اليوم، وجميعهم يعملون بنجاح في شركات مختلفة في الكويت، والعديد منهم موجودون للاحتفال معنا. ومن خلال لقاءاتي

مع اصحاب الشركات، فان ردود الفعل التي تلقيتها الى الآن هي انكم جميعًا تعملون كسفراء لبلدكم وأن عملكم الجاد واخلاصكم محل تقدير عميق واحترام كبير من جانب اصحاب الشركات، وأطلب منكم مواصلة العمل الممتاز.

ومن جهته وصف سفير الكويت لدى بوتان فاضل سعود الحسن العلاقات بين الكويت وبوتان بالمتميزة والاستثنائية والقائمة على الصداقة العميقة في عدة مجالات، لافتا الى ان هناك اكثر من 3000 بوتاني يعملون في الكويت ونحن ممتنون لهم ونشعر بأنهم يساعدون في دفع عجلة التنمية بالكويت.

وأضاف انهم على درجة عالية من الثقافة ويتحدثون الانجليزية ومتدربون بشكل جيد في بوتان قبل قدومهم للكويت، معربا عن شكره للحكومة البوتانية كونها ارسلت للكويت حديثي التخرج من ابنائها للعمل في جميع المجالات السياحية والفنادق والأسواق، مبينا ان هناك خطة لجلب العمالة الطبية حيث سيرسلون دفعة من الممرضات البوتانيات بتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية خلال النصف الأول من 2020. وأشار الى ان عدد السياح الكويتيين لبوتان قليل ولكنه في تزايد كل عام وهي محصورة على تسلق الجبال والاستمتاع بالمناظر الطبيعية موضحا ان بوتان قد تم اختيارها من قبل الدليل السياحي الوجهة الأولى في العالم للسياحة عام 2020، وبوتان تعد لهذا الأمر بسرعة حاليا حيث تم اقتراح قوانين في البرلمان البوتاني لتسهيل عملية دخول السياح الأجانب. ولفت الى ان هناك دعوة كريمة من سمو الأمير منذ عام 2016 وجهت لملك بوتان ورحب بها وستتم في اقرب فرصة خلال العام 2020.

