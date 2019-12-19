وطن النهار

أشاد وكيل قطاع السياحة في وزارة الاعلام يوسف مصطفى بالتقدم والنمو الذي تشهده مملكة بوتان، وتحدث للصحافيين عن الزيارة الرسمية التي قام بها وفد من وزارة الاعلام الى مملكة بوتان اخيرا، بهدف التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع السياحة والاستثمار اضافة الى التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين. وأكد على توجه حكومة الكويت بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نحو ضرورة تنويع مصادر الدخل في البلاد. واشار الى ان الاهتمام بقطاع السياحة الذي اصبح اليوم صناعة كبيرة ورافدا اساسيا من روافد الاقتصاد لكثير من الدول سيخدم هذا التوجه، ولما يمثله هذا المجال من فتح الكثير من فرص العمل وتنشيط للقطاعات التجارية والاستثمار الناجح وليكون مصدرا اضافيا للدخل في البلاد. كما تحدث مصطفى عن مشروع تحويل قطاع السياحة الذي يتبع حاليا وزارة الاعلام الى هيئة مستقلة تقوم بدورها بشكل احترافي اسوة بما هو معمول به في اغلب الدول، ومنها دول مجاورة استطاعت ان تحقق الكثير في هذا الجانب وأصبح لديها تنوع في الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل. وأوضح ان المشروع لا يزال في طور الاعداد وقد قطع شوطا كبيرا، الا انه لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لانجاز المشروع عبر اعتماده من الحكومة ثم مجلس الأمة، وتمنى مصطفى ان يعطى هذا المشروع الاهتمام المطلوب نظرا لما تمثله السياحة من اهمية كبيرة اقتصاديا واجتماعيا.