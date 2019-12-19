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أحال إلى الجهاز التنفيذي طلب إضافة أنشطة إلى البوليفارد

«البلدي»: إقامة نصب تذكاري في حولي

فايز الزعل
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الخميس 19 ديسمبر 2019

وافقت لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي على الطلب المقدم من مكتب الشهيد باقامة نصب تذكاري على الدوار الواقع في ضاحية مبارك العبدالله ق «7» على تقاطع شارع «5» وشارع المسجد الأقصى، كما وافقت على الطب المقدم من وزارة المالية بشأن تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بخصوص موقع لجنة شؤون المرأة في القطعة رقم «1» منطقة السالمية. وقالت مقرر اللجنة مها البغلي ان اللجنة احالت للجهاز التنفيذي طلب اضافة انشطة تجارية في مشروع منتزة السالمية البوليفارد، فيما حفظت الاقتراح المقدم بشأن عمل مطبات مقابل جامعة الكويت والكلية الاسترالية في ضاحية مبارك العبدالله قطعة «5».
وأكدت البغلي ان اللجنة اجلت الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الموافقة على الاستثمار بحديقة السد في منطقة الشعب، فيما وافقت على طلب وزارة الشؤون تحويل فرع سوق خضار حولي الواقع بالمركز الاداري والتجاري في منطقة حولي من موقع مؤقت الى موقع دائم، وعلى طلب وزارة الأوقاف توسعة مسجد في منطقة الزهراء قطعة رقم «2».


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