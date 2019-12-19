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الرندي: استبيان لقياس مستوى النظافة


تقدم عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي بطلب عمل استبيان شهري الكتروني لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى النظافة ومناقشته كل 3 شهور بجلسة البلدي.
واكد ان معيار ومقياس مستوى النظافة يعطى الصورة الايجابية للدولة وتقدمها، وأن من مشاركة المواطنين ومدى رضاهم يعتبر من اهم المقاييس لتقييم المستوى العام للنظافة.
وطالب بأن ينشر الاستبيان الالكتروني الشهري على الموقع الرسمي لبلدية الكويت وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى النظافة بالكويت ليمكن متابعة مدى تحسن خدمات النظافة شهريا.


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